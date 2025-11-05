Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 5 de noviembre para aprovechar en La Plata

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando
La billetera digital de Banco Provincia ofrece descuentos en carnicerías, comercios de barrio, supermercados y muchos rubros más. Conocé cuándo y dónde aprovechar los ahorros.
Noviembre trae nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital favorita de las y los bonaerenses, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias. Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más.
En el anteúltimo mes del año, el especial en carnicerías, granjas y pescaderías será el sábado 8. Además, habrá un descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, durante el fin de semana del 15 y 16.
Por otro lado, hoy miércoles 5 los platenses podrán aprovechar un 10% de descuento en las sucursales del supermercado Carrefour de La Plata.
Luego, los días jueves, viernes y sábados será el turno de la cadena ChangoMas, que ofrecerá un 20% de descuento.
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
POR MES*
