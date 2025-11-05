Expotécnica 8, una muestra de proyectos en Tolosa

La Escuela de Educación Técnica N° 8 de Tolosa realizará la “Expotécnica 8 - Edición 2025”, su tradicional Muestra Anual de Proyectos. Se realizará el 14 de noviembre, en la sede de 526 entre 7 y 8, con entrada libre y gratuita.

La exposición, que se desarrollará en jornada completa de 9 a 17, es la culminación del ciclo lectivo y “una vidriera para el talento, la innovación y la formación práctica de los alumnos”, anunciaron los organizadores.

El corazón de la Expotécnica 8 es la presentación de proyectos desarrollados por los estudiantes en las cinco especialidades que ofrece la escuela, esenciales para el mercado laboral actual y futuro: Técnico en Construcciones; Técnico en Química; Técnico en Electromecánica; Técnico en Energías Renovables; y Técnico en Automotores.