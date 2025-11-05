Supuestos prestamistas balearon a una mujer

La esquina de 154 y 412, donde se produjo el violento ataque / Web

Un grupo de prestamistas se presentó en la noche del lunes pasado en una vivienda de la localidad de Arturo Seguí, en la zona Norte de La Plata, para exigirle a una mujer el inmediato pago de una deuda en dinero.

En ese contexto para nada amistoso, donde repartieron insultos y amenazas de muerte, la situación tuvo la derivación menos pensada y cerca estuvo de haber terminado con un fatal desenlace.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, del domicilio de quien era hostigada por cuatro usureros, en las calles 154 y 412, salió una amiga, de 53 años, quien reaccionó al escuchar gritos. Eran cerca de las 10 de la noche.

“Enseguida le preguntó qué pasaba, cuál era el problema. Pero en vez de darle las explicaciones del caso, uno de ellos, que portaba una carabina, le disparó y el proyectil la hirió en el muslo de su pierna derecha”, reveló uno de los investigadores.

También hizo saber que otro de esos hombres “tenía un revólver calibre 22 en la cintura”, que en este caso no gatilló.

Asimismo, indicó que rápidamente en el barrio se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, al tiempo que llegaron efectivos del Comando de Patrulla Base Norte.

Una vez que los emergentólogos arribaron al lugar, constataron que la mujer herida “tuvo un roce de bala en el muslo derecho, pero que no revestía gravedad, por lo que le realizaron las curaciones de rigor sin necesidad de trasladarla al hospital”.

“SON DE LA ZONA”

Otra cuestión que trascendió en relación a este sangriento episodio es que los referidos prestamistas “son de la zona, por lo que ambas mujeres los conocen hasta por sus apodos”.

Al mismo tiempo, se reveló que en los instantes previos al disparo, “estos tipos le exigían a la mujer que les debe dinero, que se lo abonaran esa misma noche. Pero ella les aseguraba que iba a poder devolvérselo recién al día siguiente”.

Sobre lo que no hay precisiones es en torno al monto reclamado por los prestamistas, así como tampoco el motivo por el cual la mujer endeudada lo había solicitado.

En cuanto a la señora herida en el violento incidente, se consignó que “vive a media cuadra” de la casa de su amiga.

Por el hecho se abrió un sumario por “abuso de arma y lesiones”. Interviene la UFI Nº 17.