Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |TERROR EN ARTURO SEGUÍ

Supuestos prestamistas balearon a una mujer

Supuestos prestamistas balearon a una mujer

La esquina de 154 y 412, donde se produjo el violento ataque / Web

5 de Noviembre de 2025 | 02:36
Edición impresa

Un grupo de prestamistas se presentó en la noche del lunes pasado en una vivienda de la localidad de Arturo Seguí, en la zona Norte de La Plata, para exigirle a una mujer el inmediato pago de una deuda en dinero.

En ese contexto para nada amistoso, donde repartieron insultos y amenazas de muerte, la situación tuvo la derivación menos pensada y cerca estuvo de haber terminado con un fatal desenlace.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes del caso, del domicilio de quien era hostigada por cuatro usureros, en las calles 154 y 412, salió una amiga, de 53 años, quien reaccionó al escuchar gritos. Eran cerca de las 10 de la noche.

“Enseguida le preguntó qué pasaba, cuál era el problema. Pero en vez de darle las explicaciones del caso, uno de ellos, que portaba una carabina, le disparó y el proyectil la hirió en el muslo de su pierna derecha”, reveló uno de los investigadores.

También hizo saber que otro de esos hombres “tenía un revólver calibre 22 en la cintura”, que en este caso no gatilló.

Asimismo, indicó que rápidamente en el barrio se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, al tiempo que llegaron efectivos del Comando de Patrulla Base Norte.

LE PUEDE INTERESAR

Todo listo para el jury contra la jueza Makintach

LE PUEDE INTERESAR

“El Volador” chocó con su moto

Una vez que los emergentólogos arribaron al lugar, constataron que la mujer herida “tuvo un roce de bala en el muslo derecho, pero que no revestía gravedad, por lo que le realizaron las curaciones de rigor sin necesidad de trasladarla al hospital”.

“SON DE LA ZONA”

Otra cuestión que trascendió en relación a este sangriento episodio es que los referidos prestamistas “son de la zona, por lo que ambas mujeres los conocen hasta por sus apodos”.

Al mismo tiempo, se reveló que en los instantes previos al disparo, “estos tipos le exigían a la mujer que les debe dinero, que se lo abonaran esa misma noche. Pero ella les aseguraba que iba a poder devolvérselo recién al día siguiente”.

Sobre lo que no hay precisiones es en torno al monto reclamado por los prestamistas, así como tampoco el motivo por el cual la mujer endeudada lo había solicitado.

En cuanto a la señora herida en el violento incidente, se consignó que “vive a media cuadra” de la casa de su amiga.

Por el hecho se abrió un sumario por “abuso de arma y lesiones”. Interviene la UFI Nº 17.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
Últimas noticias de Policiales

Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

Las extrañas búsquedas de César Sena en internet

“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Deportes
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre
Información General
Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
La Ciudad
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla