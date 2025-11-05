Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |EN UNA VIVIENDA DE ALTOS DE SAN LORENZO

“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados

El matrimonio, de más de 80 años, fue sorprendido mientras dormía. Los maniataron, los golpearon y los amenazaron de muerte

5 de Noviembre de 2025 | 02:37
Edición impresa

El espanto volvió a irrumpir en la madrugada platense. Esta vez fue en una vivienda de calle 23, entre 80 y 81, en Altos de San Lorenzo, donde una pareja de jubilados fue sorprendida por una banda de al menos cuatro delincuentes armados que los maniataron, los amenazaron y les robaron dinero, pertenencias y la camioneta con la que el dueño de casa hacía fletes.

De acuerdo a lo informado por voceros a EL DIA, el violento episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de ayer, cuando José Luis, de 81 años, y su pareja, Dora, de 80, descansaban en su dormitorio. Los jubilados despertaron sobresaltados al escuchar ruidos en la vivienda: segundos después, dos de los ladrones ya estaban en el pasillo que conduce a la habitación. En cuestión de instantes los redujeron y los dejaron atados mientras otros dos cómplices revolvían cada rincón del inmueble.

Encapuchados, con guantes y armados, los asaltantes actuaron con frialdad. Uno de ellos, según el testimonio de la víctima, gritó a los damnificados una frase que agrega un dato inquietante a la investigación: “¡Larguen toda la plata porque los vendió su sobrina!”. La escena fue de completa violencia y descontrol: tiraron muebles, cajones, y exigían dinero mientras apuntaban a las víctimas.

Tras revisar todo, los ladrones escaparon a bordo de la camioneta Renault Oroch verde de la víctima -con la que el hombre trabajaba para ganarse el pan-, llevándose además un monto mayor al millón de pesos, una suma no precisada en euros, celulares y dos armas de fuego registradas, una calibre .22 y otra .32.

De milagro, ninguno de los jubilados resultó herido, aunque el impacto emocional fue devastador. Minutos después, una patrulla del Comando de Patrullas llegó al lugar tras un llamado al 911. Los agentes constataron la escena de destrucción y dieron intervención a la Policía Científica, que trabajó durante la mañana en busca de rastros de los delincuentes.

El ingreso se habría producido tras forzar la reja de la ventana de la cocina, lo que refuerza la hipótesis de un robo planificado. Por estas horas avanza la investigación del caso que volvió a generar pánico en un barrio asediado por el delito.

LE PUEDE INTERESAR

Supuestos prestamistas balearon a una mujer

LE PUEDE INTERESAR

Todo listo para el jury contra la jueza Makintach

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

Un musulmán ganaba la elección de Nueva York

El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
Últimas noticias de Policiales

Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

Las extrañas búsquedas de César Sena en internet

Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Información General
Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Deportes
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre
La Ciudad
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla