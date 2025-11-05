“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
El matrimonio, de más de 80 años, fue sorprendido mientras dormía. Los maniataron, los golpearon y los amenazaron de muerte
El espanto volvió a irrumpir en la madrugada platense. Esta vez fue en una vivienda de calle 23, entre 80 y 81, en Altos de San Lorenzo, donde una pareja de jubilados fue sorprendida por una banda de al menos cuatro delincuentes armados que los maniataron, los amenazaron y les robaron dinero, pertenencias y la camioneta con la que el dueño de casa hacía fletes.
De acuerdo a lo informado por voceros a EL DIA, el violento episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de ayer, cuando José Luis, de 81 años, y su pareja, Dora, de 80, descansaban en su dormitorio. Los jubilados despertaron sobresaltados al escuchar ruidos en la vivienda: segundos después, dos de los ladrones ya estaban en el pasillo que conduce a la habitación. En cuestión de instantes los redujeron y los dejaron atados mientras otros dos cómplices revolvían cada rincón del inmueble.
Encapuchados, con guantes y armados, los asaltantes actuaron con frialdad. Uno de ellos, según el testimonio de la víctima, gritó a los damnificados una frase que agrega un dato inquietante a la investigación: “¡Larguen toda la plata porque los vendió su sobrina!”. La escena fue de completa violencia y descontrol: tiraron muebles, cajones, y exigían dinero mientras apuntaban a las víctimas.
Tras revisar todo, los ladrones escaparon a bordo de la camioneta Renault Oroch verde de la víctima -con la que el hombre trabajaba para ganarse el pan-, llevándose además un monto mayor al millón de pesos, una suma no precisada en euros, celulares y dos armas de fuego registradas, una calibre .22 y otra .32.
De milagro, ninguno de los jubilados resultó herido, aunque el impacto emocional fue devastador. Minutos después, una patrulla del Comando de Patrullas llegó al lugar tras un llamado al 911. Los agentes constataron la escena de destrucción y dieron intervención a la Policía Científica, que trabajó durante la mañana en busca de rastros de los delincuentes.
El ingreso se habría producido tras forzar la reja de la ventana de la cocina, lo que refuerza la hipótesis de un robo planificado. Por estas horas avanza la investigación del caso que volvió a generar pánico en un barrio asediado por el delito.
