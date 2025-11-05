Planteo de la oposición para sostener a las comunas

Apenas concluida la presentación de los funcionarios bonaerenses, legisladores de la oposición reiteraron que harán foco en los recursos que tendrán los municipios.

El gobierno de Kicillof quiere garantizar un fondo que se constituya con el 8% de 1.900 millones de dólares que prevé salir a tomar en el mercado, pero los jefes comunales pretenden que esos recursos no estén atados a esta toma de deuda sino que sean un fondo fijo, independiente de la operatoria que pueda realizar el Ejecutivo.

Esos planteos encuentran coincidencias en sectores del propio oficialismo, que buscan garantizar recursos a las comunas en tiempos de fuertes recortes.

El apoyo opositor es clave para aprobar el endeudamiento, ya que requiere el respaldo de los dos tercios de los votos.

En ese marco, el diputado radical Diego Garciarena rescató al Presupuesto como “una herramienta necesaria para garantizar el rumbo de la gestión”, aunque reclamó que los fondos destinados a los municipios sean fijos, actualizables y de libre disponibilidad.

“Cada intendente sabe cómo administrar su localidad” y pidió “dejar de lado las peleas políticas que terminan perjudicando a los bonaerenses” para aprobar el Presupuesto 2026 enviado por Kicillof.

En tanto, Garciarena valoró la importancia de contar con una ley de Presupuesto antes de fin de año, y subrayó que su aprobación “significa tener en claro las políticas que el Gobierno de la provincia va a llevar adelante, cómo va a orientar los recursos y de qué manera va a gastar el dinero de los bonaerenses”.

Por su parte, el senador de la UCR Agustín Máspoli dijo que “venimos a escuchar y trasladar las prioridades que marcan los intendentes, que son quienes están todos los días cerca de los vecinos. Es fundamental que el gobierno provincial atienda esos reclamos y dé respuestas concretas.”

“Somos una oposición responsable y siempre estamos abiertos al diálogo. Ojalá podamos llegar a acuerdos que lleven alivio a toda la Provincia”, remarcó el legislador.