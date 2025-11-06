Atacó al novio de su expareja a balazos en Berisso: la víctima fue hospitalizada y el agresor continúa prófugo

Un violento ataque conmocionó al barrio El Carmen de Berisso, cuando un hombre, de 48 años, recibió un disparo en el abdomen por parte del ex de su pareja. El hecho, según los investigadores, se habría originado por un conflicto pasional. La víctima fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Larraín, donde permanece internado.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 30 entre 125 y 126. El violento ataque ocurrió cuando la mujer se retiraba del lugar y ambos fueron sorprendidos por un sujeto, que sería su ex pareja. En esos instantes, el hombre se apoderó de la billetera y el celular de la víctima, pero antes de darse a la fuga, le propinó un disparo a corta distancia en la zona del abdomen.

A su vez, voceros con acceso a la investigación, señalaron que el ataque ocurrió en horas de la noche y tanto la mujer, como también el agresor, hasta el momento no pudieron ser localizados.

En base a las primeras informaciones, el agresor habría huido a pie por calles internas del barrio. Por ello, el personal de la Comisaría 3ª de Berisso y de la UFI N.º 17, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, realizan peritajes y relevan cámaras de seguridad para identificar su recorrido.

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de un ataque motivado por celos, aunque no se descartan otras líneas. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio y continúa bajo investigación judicial para dar con los otros involucrados.