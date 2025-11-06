En Punta Lara, detectan casi 50 viviendas de Villa del Plata "colgadas" de la luz

La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa
Causa de los Cuadernos: comenzó el juicio contra Cristina Kirchner y varios empresarios
VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia
Atacó al novio de su expareja a balazos en Berisso: la víctima fue hospitalizada y el agresor continúa prófugo
Hacer la VTV este jueves en La Plata, una "pesadilla": largas filas y demoras
Johnny Depp en La Plata: visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía
El ex de Jesica Cirio, a la casa: le otorgaron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo
Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Milei sugirió que el esquema de bandas del dólar continuará hasta el fin de su mandato
Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto
El drama de las inundaciones en la Provincia: "Las pérdidas económicas se acrecientan día a día"
La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años
VIDEO.- Por una protesta estuvo afectado el tránsito en la subida y la bajada de la Autopista en La Plata
VIDEO. Insólito ritual tumbero en el Cementerio de La Plata por el adolescente de 15 años que murió baleado
Basta de las mismas noticias de siempre... EL DIA del domingo llega con temas que innovan
Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Messi, en el American Business Forum: "El empresariado me gusta, de a poquito me voy metiendo"
Desde el Gobierno calificaron de "renovación positiva" a la nueva conducción de la CGT
El Gobierno Infantil en la República de los Niños tuvo su última sesión del año
En Punta Lara, detectan casi 50 viviendas de Villa del Plata "colgadas" de la luz
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Jorge Rial opinó sobre la crisis que atraviesa Marcelo Tinelli
Los bancos sin atención presencial en La Plata y el país: el motivo
Jueves fresco pero con sol en La Plata: lluvias otra vez a la vista
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El fraude eléctrico es una práctica que pone en peligro la seguridad en la vía pública, perjudica la calidad del servicio eléctrico de los usuarios que abonan sus facturas, y trae severas consecuencias legales para quien lo practica.
Con el objetivo de detectar y normalizar irregularidades en suministros y conexiones clandestinas, Edelap informó que "realiza operativos contra el fraude eléctrico de manera continúa en toda su área de concesión".
Durante un operativo llevado a cabo en el barrio Villa Del Plata, "la empresa detectó 48 viviendas con medidores adulterados y conexiones directas a la red eléctrica de distribución de energía".
Tras la detección del fraude, indicaron que "la Distribuidora labró las correspondientes actas, retiró los posibles peligros existentes y normalizó las instalaciones manipuladas".
Cabe destacar que, una vez detectado el fraude eléctrico, EDELAP está facultada a cobrar con retroactividad la energía consumida, y no registrada con más un recargo del 40%, como así también suspender el suministro a los usuarios involucrados y realizar la denuncia penal correspondiente.
La empresa advierte sobre el carácter delictivo y peligroso de estas maniobras, que deterioran la calidad del servicio brindado y generan condiciones inseguras en la vía pública, con un alto riesgo de accidentes, incendios y electrocuciones.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
Reafirma, además, la continuidad de sus acciones para detectar y erradicar estas prácticas, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y confiable.
Asimismo, hace un llamado a la comunidad a colaborar denunciando de manera anónima cualquier actividad sospechosa al 0800-222-3335
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí