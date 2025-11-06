Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

"Es un templo al aire libre": malestar vecinal por una "usurpación" del espacio público en Villa Elvira

"Es un templo al aire libre": malestar vecinal por una "usurpación" del espacio público en Villa Elvira
6 de Noviembre de 2025 | 16:12

Escuchar esta nota

Este jueves por la tarde, un grupo de vecinos de Villa Elvira expresaron su malestar por la ocupación del espacio público, donde según denunciaron se montó una estructura perteneciente a una iglesia evangélica sin el permiso municipal.

El acto ocurre en las inmediaciones de 120 entre 71 y 72 sobre la rambla. Allí, en las últimas horas se montó un gacebo, un escenario, equipos de sonido, instrumentos musicales y hasta un centenar de sillas plásticas. Además, se delimitó el uso del espacio verde a los vecinos con una cinta.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, la actividad está pautada para las 18.30, cuando se convocó a un importante número de asistentes. Además, los vecinos señalaron que el grupo instaló incluso un baño químico, lo que refuerza la sospecha de una ocupación habitual en el espacio.

“Esto es una rambla, un espacio verde que nos pertenece a todos y ahora parece un templo al aire libre”, expresó un residente de la cuadra.

Ante esta situación, los frentistas cuestionaron la apropiación del espacio donde suelen jugar chicos y el montaje sin ningún tipo de aviso previo, como así también si es que cuentan con un permiso de la Comuna. A su vez, los vecinos temen por la conexión eléctrica y la seguridad de la misma, al igual que la preservación del lugar. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto

Johnny Depp en La Plata: visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes

VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
+ Leidas

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia

Los bancos sin atención presencial en La Plata y el país: el motivo

VIDEO. Insólito ritual tumbero en el Cementerio de La Plata por el adolescente de 15 años que murió baleado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Reclamo de exjueces por la falta de movilidad jubilatoria
Últimas noticias de La Ciudad

Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras

Enorme pozo por una pérdida de agua en Altos de San Lorenzo: “Ya es una laguna”

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto
Información General
El drama de las inundaciones en la Provincia: "Las pérdidas económicas se acrecientan día a día"
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Durísima sanción de la AFA a Gabriel Neves por la expulsión ante Boca: se pierde lo que resta del torneo
Elecciones en Gimnasia: los candidatos confirmados y la fecha de los comicios
Daniel Onofri lanzó su candidatura a presidente para las próximas elecciones en Gimnasia
Los convocados por Scaloni para el amistoso con Angola: Messi, dos sorpresas y varias ausencias
Juan Sebastián Verón salió al cruce de la AFA por los premios
Espectáculos
Tremendo cruce entre la China Suárez y Yanina Latorre: “No te cansas de hablar boludeces”
El ex de Jesica Cirio, a la casa: le otorgaron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo
Johnny Depp en La Plata: visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía
Quedó confirmada la fecha de estreno del documental de Lali Espósito, los detalles y el tráiler 
Jorge Rial opinó sobre la crisis que atraviesa Marcelo Tinelli
Policiales
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
Atacó al novio de su expareja a balazos en Berisso: la víctima fue hospitalizada y el agresor continúa prófugo
Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla