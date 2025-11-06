"Es un templo al aire libre": malestar vecinal por una "usurpación" del espacio público en Villa Elvira

Este jueves por la tarde, un grupo de vecinos de Villa Elvira expresaron su malestar por la ocupación del espacio público, donde según denunciaron se montó una estructura perteneciente a una iglesia evangélica sin el permiso municipal.

El acto ocurre en las inmediaciones de 120 entre 71 y 72 sobre la rambla. Allí, en las últimas horas se montó un gacebo, un escenario, equipos de sonido, instrumentos musicales y hasta un centenar de sillas plásticas. Además, se delimitó el uso del espacio verde a los vecinos con una cinta.

De acuerdo al testimonio de los vecinos, la actividad está pautada para las 18.30, cuando se convocó a un importante número de asistentes. Además, los vecinos señalaron que el grupo instaló incluso un baño químico, lo que refuerza la sospecha de una ocupación habitual en el espacio.

“Esto es una rambla, un espacio verde que nos pertenece a todos y ahora parece un templo al aire libre”, expresó un residente de la cuadra.

Ante esta situación, los frentistas cuestionaron la apropiación del espacio donde suelen jugar chicos y el montaje sin ningún tipo de aviso previo, como así también si es que cuentan con un permiso de la Comuna. A su vez, los vecinos temen por la conexión eléctrica y la seguridad de la misma, al igual que la preservación del lugar.