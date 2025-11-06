El ex de Jesica Cirio, a la casa: le otorgaron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo

VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, el ex marido de Jésica Cirio que está procesado por plantarle droga y un arma a Francisco Hauque, un empresario al que le debía plata, confirmó a la agencia Noticias Argentinas el abogado Gastón Francone.
Conforme al documento que el defensor le envió a NA, se solicitó que se revoque la resolución apelada del juez Sebastián Casanello y la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal concedió el beneficio del arresto domiciliario al implicado, quien será monitoreado con tobillera electrónica.
Piccirillo, que se encontraba detenido con prisión preventiva, había padecido "un trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso" a raíz del "encierro", el cual generaba "un riesgo cierto y progresivo para su integridad psíquica", sostiene el escrito.
Además, el fallo resalta que "no hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación", por lo que resulta "viable" que el acusado acceda a la domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield. A su vez, se precisa que el análisis de un perito determinó "una actitud de sumisión y derrota" marcada por un "llanto espontáneo" y "un pensamiento monopolizado por la desesperanza y la impotencia".
"El informe psicológico del Servicio Penitenciario Federal registra asistencia individual y periódica, incomprensión y desesperanza respecto del futuro, y síntomas de estrés, agonía y angustia; y recomienda estrictamente seguimiento terapéutico, destacando que el desempeño dependerá de avatares extramuros en un contexto de estrés por las vivencias de encierro", añade el documento, en el que se recomienda que Piccirillo reciba acompañamiento terapéutico.
En este sentido, se concluye que la prisión domiciliaria "satisface los fines del proceso y evita el agravamiento de una patología psíquica". El empresario está sindicado de los delitos de “secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma”.
En la causa también están involucrados otros cinco policías de la Ciudad, algunos de alto rango, entre ellos Carlos Helguero -ex titular de la División Robos y Hurtos- quien encabezó el operativo realizado en el barrio de Recoleta, donde el grupo intentaba incriminar a Hauque.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
