Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

El ex de Jesica Cirio, a la casa: le otorgaron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo

El ex de Jesica Cirio, a la casa: le otorgaron la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo
6 de Noviembre de 2025 | 15:31

Escuchar esta nota

La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, el ex marido de Jésica Cirio que está procesado por plantarle droga y un arma a Francisco Hauque, un empresario al que le debía plata, confirmó a la agencia Noticias Argentinas el abogado Gastón Francone.

Conforme al documento que el defensor le envió a NA, se solicitó que se revoque la resolución apelada del juez Sebastián Casanello y la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal concedió el beneficio del arresto domiciliario al implicado, quien será monitoreado con tobillera electrónica.

Piccirillo, que se encontraba detenido con prisión preventiva, había padecido "un trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso" a raíz del "encierro", el cual generaba "un riesgo cierto y progresivo para su integridad psíquica", sostiene el escrito.

Además, el fallo resalta que "no hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación", por lo que resulta "viable" que el acusado acceda a la domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield. A su vez, se precisa que el análisis de un perito determinó "una actitud de sumisión y derrota" marcada por un "llanto espontáneo" y "un pensamiento monopolizado por la desesperanza y la impotencia".

"El informe psicológico del Servicio Penitenciario Federal registra asistencia individual y periódica, incomprensión y desesperanza respecto del futuro, y síntomas de estrés, agonía y angustia; y recomienda estrictamente seguimiento terapéutico, destacando que el desempeño dependerá de avatares extramuros en un contexto de estrés por las vivencias de encierro", añade el documento, en el que se recomienda que Piccirillo reciba acompañamiento terapéutico.

En este sentido, se concluye que la prisión domiciliaria "satisface los fines del proceso y evita el agravamiento de una patología psíquica". El empresario está sindicado de los delitos de “secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma”.

En la causa también están involucrados otros cinco policías de la Ciudad, algunos de alto rango, entre ellos Carlos Helguero -ex titular de la División Robos y Hurtos- quien encabezó el operativo realizado en el barrio de Recoleta, donde el grupo intentaba incriminar a Hauque.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

La agenda completa de espectáculos en La Plata: lo destacado, NTVG en su cierre de gira por los 30 años

Cartelera porteña

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Marcha en defensa de la niñez en la República de los Niños

Atención, mañana no habrá bancos en La Plata

Johnny Depp en La Plata

Solo, triste y preocupado: Tinelli, acorralado

Jennifer Lawrence: “para ser actor o actriz les aconsejo tener hijos”

“Isa Kremer, la voz del pueblo”: el idish vuelve a escucharse en la Ciudad

Recomendados de cine de la semana

Marta González sigue luchando y vuelve con una comedia “esperanzadora”
+ Leidas

Cómo se prevé aplicar la baja de la Patente en la Provincia

Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto

De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2

Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia

Los bancos sin atención presencial en La Plata y el país: el motivo

VIDEO. Insólito ritual tumbero en el Cementerio de La Plata por el adolescente de 15 años que murió baleado

Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
Últimas noticias de Espectáculos

Johnny Depp en La Plata: visita al Pasaje, el Coliseo y los detalles de cómo será su estadía

Quedó confirmada la fecha de estreno del documental de Lali Espósito, los detalles y el tráiler 

Jorge Rial opinó sobre la crisis que atraviesa Marcelo Tinelli

Santi Talledo reveló en vivo secretos de la vida privada de Sofía Martínez
Información General
El drama de las inundaciones en la Provincia: "Las pérdidas económicas se acrecientan día a día"
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
La UE reducirá en un 90% las emisiones de CO2 para 2040
Los números de la suerte del Jueves 6 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
Atacó al novio de su expareja a balazos en Berisso: la víctima fue hospitalizada y el agresor continúa prófugo
Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa
VIDEO.- Cae en La Plata "Fer El Patrón": empleado del Hospital de Niños, culto a Pablo Escobar y líder del narcomenudeo
VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata
La Ciudad
El mapa de alerta por problemas de arsénico en el agua: la situación en la Región y qué municipios están en riesgo imagen
Este finde | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Día del Trabajador Municipal: cómo funcionarán los servicios en la Ciudad durante el asueto
En Punta Lara, detectan casi 50 viviendas de Villa del Plata "colgadas" de la luz
VIDEO.- Violencia extrema en las escuelas de La Plata: los vecinos piden medidas urgentes
Deportes
Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez
Nicolás Ramírez fue designado árbitro del Superclásico tras la picante final de la Copa Argentina
Messi, en el American Business Forum: "El empresariado me gusta, de a poquito me voy metiendo"
Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia
Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla