La jueza Julieta Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"

6 de Noviembre de 2025 | 16:04

Escuchar esta nota

La jueza Julieta Makintach declaraba hoy en el jury que se realiza en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde manifestó: “Nunca imaginé generarle tanto daño a la Justicia”.

La magistrada, acusada de protagonizar el documental que causó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, pidió prestar testimonio pero se negó a responder preguntas.

Makintach agradeció la posibilidad de brindar su comparecencia ante los miembros del jurado y reiteró, al igual que en la suspensión del debate, que sufrió “un escarnio mediático”: “Puse mi renuncia a disposición del gobernador (Axel Kicillof)”.

En este sentido, admitió que “nunca” se “imaginó” que “podía generarle tanto daño a la Justicia”,  aunque aclaró que “no quería fama” en el marco de la realización de “Justicia Divina”, cuya “idea fue de una amiga”, indicó la jueza.

“Ayer que no podía dormir, vi la palabra escándalo. Es simbólico porque cuando dice escándalo dice piedra con la se tropieza. Evidentemente sí, fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias”, resaltó.

La ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número dos de San Isidro, quien podría ser destituida, manifestó que “desde el 11 de marzo (primer día del juicio de Maradona) cumplió su rol como jueza”: “Me hubiera encantado que me avisaran. Ojalá alguno me hubiera venido a decirme ‘estás poniendo el riesgo el debate”.

El fiscal Patricio Ferrari fue el primero en declarar, mientras que luego hicieron lo propio dos policías que custodiaban el interior del tribunal donde ingresó una cámara sin autorización.

