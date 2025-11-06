Se entregó el último barra prófugo por la batalla en el Hospital de Gonnet: cómo sigue la causa

La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
La jueza Makintach en La Plata: "El documental fue una piedra con la que me tropecé sin medir las consecuencias"
La interna sindical que conmocionó a La Plata en marzo pasado sumó este jueves un nuevo episodio judicial. Natalio “Tata” Ybarra, apuntado como miembro de la barra de Estudiantes y uno de los implicados en la violenta pelea vinculada a la UOCRA, se presentó de manera voluntaria ante la Justicia y quedó detenido. Con su entrega, ya no hay prófugos en la causa que investiga los disturbios ocurridos en el Hospital de Gonnet.
El hecho tuvo lugar cerca de las 11:40, cuando Ybarra arribó a la Unidad Fiscal de Instrucción N°3, acompañado por su abogado, Damián Barbosa. El fiscal a cargo, Gonzalo Petit Bosnic, ordenó que fuera notificado formalmente de los cargos y trasladado a una dependencia policial, a la espera de la indagatoria.
El “Tata”, identificado como integrante de Los Leales, la facción oficialista de la hinchada albirroja, era el único sospechoso que aún permanecía en libertad. Está acusado de haber participado en los enfrentamientos del 25 de marzo, cuando un grupo de hombres armados con palos y hierros atacó a trabajadores del sector disidente del gremio frente al hospital de Camino General Belgrano y 508.
La disputa tuvo su origen durante el acto inaugural de la renovada Plaza San Martín, continuó en la zona de 15 y 38 y culminó en el centro de salud, donde fueron trasladados varios heridos.
Ybarra no es un desconocido para el ámbito policial ni para el mundo del fútbol platense. En noviembre de 2023 había ganado notoriedad tras viralizarse un video en el que se lo veía mofándose de haber golpeado a Cristian “El Volador” Camilleri, jefe de la barra de Gimnasia, y mostrando lo que denominaba un “souvenir” de esa agresión.
Mientras tanto, la causa judicial por la denominada “guerra de Gonnet” avanza hacia el juicio oral. El expediente fue elevado al Tribunal Oral en lo Criminal N°1, integrado por Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo. Fuentes judiciales confirmaron que ya se desarrollan las audiencias preliminares, encabezadas por el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia.
En esas reuniones se discuten aspectos claves del proceso: el tipo de jurado, las condiciones de detención de los imputados y el cronograma del debate. Las defensas solicitaron la excarcelación o el arresto domiciliario de los acusados, mientras que la fiscalía se opuso firmemente. Será el tribunal quien defina la situación en los próximos días.
Con la entrega de Ybarra, se cierra el capítulo de los prófugos, pero la trama judicial y gremial por la feroz interna de la UOCRA La Plata aún promete nuevos capítulos.
