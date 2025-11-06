Los convocados por Lionel Scaloni para el amistoso con Angola: Messi, dos sorpresas y varias ausencias

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, dio a conocer la lista de convocados para el partido amistoso que se disputará el 14 de noviembre contra Angola.

Entre las principales novedades se destacan Joaquín Panichelli, delantero del Racing Club de Estrasburgo, quien tendrá su primera oportunidad en la mayor, y Gianluca Prestianni, reciente incorporación del Benfica, que confirma la apuesta del cuerpo técnico por los jóvenes talentos que se destacan en el fútbol europeo.

La convocatoria mantiene la base de los campeones del mundo en Qatar 2022, aunque incorpora algunas caras nuevas y jugadores que buscan consolidarse en el ciclo. Sin embargo, hay varias ausencias como la anunciada del Dibu Martínez para darle rodaje a los arqueros Gerónimo Rulli y Walter Benítez. También, el caso de Franco Mastantuono que se encuentra en plena recuperación de una pubalgia.

Además, como ya se había anunciado previamente, no iban a estar presentes futbolistas del plano local, como el caso de Leandro Paredes, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Facundo Cambeses.