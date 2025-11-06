Milei ratifica el control del peso y desafía a los inversores que piden una flotación libre

Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
Aumento de combustibles en Provincia: un proyecto obliga a informar las subas y generó revuelo en las petroleras
El Presidente reafirmó ante el Financial Times que no permitirá que la divisa se mueva libremente y defendió su alianza con Estados Unidos, en medio de las críticas de los mercados
El presidente Javier Milei reafirmó que no permitirá una flotación libre del peso argentino y que mantendrá su esquema de control cambiario con bandas de flotación progresivas, pese a la presión de los inversores que exigen una liberalización total. En una entrevista con el Financial Times, el mandatario sostuvo que su política busca estabilizar la economía y preparar al país para una etapa de crecimiento sostenido.
“Tenemos un programa y lo vamos a seguir manteniendo”, enfatizó Milei, en una conversación que también sirvió para exhibir su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump y su confianza en el apoyo del Tesoro de Estados Unidos.
Milei explicó que el peso continuará operando dentro de un rango de flotación que se ampliará gradualmente hasta las elecciones de 2027, con el objetivo de reducir la volatilidad y fortalecer las reservas. Rechazó las críticas de analistas que consideran que la moneda se encuentra sobrevaluada y aseguró que la intervención norteamericana de octubre fue una señal de confianza del mercado.
Ese mes, el Tesoro de Estados Unidos —por primera vez en lo que va del siglo— intervino para sostener al peso argentino, comprando divisas y habilitando una línea de crédito de USD 20 mil millones. “El Tesoro hizo intervenciones oportunas cuando vio una oportunidad de negocio”, explicó Milei, aludiendo a las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien había calificado al peso de “subvaluado”.
“¿Qué creen que vale más? ¿El juicio de un experto exitoso con el respaldo del Tesoro norteamericano o el de un grupo de tontos locales?”, desafió el mandatario argentino, en un mensaje dirigido a economistas críticos de su plan.
Desde su triunfo electoral, el peso se fortaleció dentro del rango objetivo y la presión cambiaria se redujo. El presidente descartó cambios en el diseño de las bandas, que actualmente se amplían un uno por ciento mensual, y anticipó que “a ese ritmo serán mucho más amplias en dos años”.
Según Milei, la reactivación económica prevista para 2026 y el aumento de la demanda de dinero permitirán recomponer reservas sin alterar la estabilidad del tipo de cambio. “Muchos de los que piden flotación libre se basan en diagnósticos erróneos de economistas y consultoras locales”, afirmó.
Milei celebró la nueva estrategia de Estados Unidos en América Latina, definida por Bessent como una “doctrina Monroe económica”, destinada a frenar la expansión de China y reafirmar la influencia de Washington en la región. “Estados Unidos ha decidido abiertamente ser el líder de la región y lo celebro con fuerza. Es un giro copernicano: apoyo a los aliados y ningún apoyo a los no aliados. Me parece brillante”, sostuvo.
El mandatario confirmó su respaldo total a las políticas de Trump en materia de seguridad y narcotráfico, y a su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. “Estoy totalmente de acuerdo en destruir las lanchas que transportan drogas en el Caribe y el Pacífico, y en denunciar a ese narcodictador”, declaró.
Pese al apoyo externo, la economía argentina atraviesa un período de estancamiento. El ajuste fiscal, la suba de tasas y la caída del consumo afectaron al sector productivo. Sin embargo, Milei se mostró optimista: “Estamos poniendo en marcha todos los motores de crecimiento”.
El presidente adelantó que enviará al Congreso un paquete de reformas laborales y fiscales que, según sus proyecciones, permitirán que el crecimiento supere el 7% anual a partir de 2026. La reforma fiscal incluirá la eliminación de 20 impuestos y la devolución de USD 500 mil millones a los contribuyentes para 2031, al final de un eventual segundo mandato.
“Apuntamos a llevar el gasto público al 25% del PIB. Ya hemos recortado once puntos desde que asumimos, nos quedan seis por recortar”, detalló.
La continuidad del programa dependerá de los acuerdos legislativos. Tras la renuncia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli —referente del PRO de Mauricio Macri—, quedó a cargo de las negociaciones políticas con gobernadores y bloques opositores.
Milei elogió el perfil dialoguista de Santilli y afirmó que busca “construir coaliciones a través de los hechos”. Destacó sus encuentros con veinte de los veinticuatro gobernadores y su tono conciliador en el Congreso. “América Latina atraviesa un renacimiento liberal, y esperamos que la ola azul continúe”, expresó.
El presidente confirmó que Argentina podría regresar a los mercados internacionales de deuda en 2026. “La línea de swap con Estados Unidos cubrirá nuestra posición de liquidez si no podemos refinanciar. Argentina no entrará en default”, afirmó.
El Tesoro estadounidense y un grupo de bancos privados impulsan además una facilidad crediticia adicional por USD 20 mil millones para financiar deuda soberana. Milei reconoció que las negociaciones “llevarán tiempo”, pero aseguró que el plan “sigue vigente”.
El Fondo Monetario Internacional, por su parte, otorgó en abril un préstamo adicional de USD 20 mil millones.
Milei interpretó los cambios geopolíticos globales como una oportunidad para Argentina. “El fracaso de la ideología woke ha quedado demostrado. El mundo se encamina hacia un nuevo orden con tres bloques: uno liderado por Estados Unidos, otro por Rusia y otro por China. Y Estados Unidos entiende que su bloque está en América. Nosotros somos su mayor aliado estratégico”, afirmó.
