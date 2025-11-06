Daniel Onofri lanzó su candidatura a presidente para las próximas elecciones en Gimnasia

Daniel Onofri, expresidente de Gimnasia, confirmó que presentará su candidatura a la presidencia del club por la lista "Arriba Gimnasia". El ex mandamás tripero estuvo presente en El Equipo Deportivo y al anunciar su participación en las próximas elecciones del Lobo, destacó sus lineamientos de gestión.

Al aire de La Redonda, advirtió sobre los peligros de elegir a personas sin experiencia y calificó esa opción como un "salto al vacío" que podría generar resultados futbolísticos negativos y situar a la institución en una posición "muy gravosa".

Allí, Onofri detalló: "En principio nosotros creemos que vamos a ganar la elección porque la gente ya sabe que no se puede improvisar. De de que no se puede seguir improvisando, que hay que tener una gestión auténticamente profesional. Yo conozco el club por dentro, digamos, lo viví durante 6 años en forma ininterrumpida. En 6 años jamás me fui de vacaciones. No sé lo que es unas vacaciones en ese periodo de tiempo".

A su vez, criticó las gestiones anteriores que creen que "todo lo anterior era una porquería", lo que lleva a descontinuar proyectos. En este sentido, instó a escuchar al socio y a mantener a la gente que haya hecho bien las cosas, incluso si no están en la lista.

Respecto a la gestión del fútbol, la postura es clara: "No perder el manejo del fútbol. El manejo del fútbol es de la comisión directiva". "El secretario técnico, nosotros ya le ofrecimos al Bochi Licht que se haga a cargo. Él está muy contento, está enganchado con el con el tema. Él sería la cabeza de ese de esa secretaría técnica". También se mencionó un nombre para las formativas: "Un coordinador de inferiores con el cual estamos todos de acuerdo, no lo quiero decir, pero es Pablo Morant". "Él fue muy entusiasmado no hablé yo con él personalmente, habló Licht y le dijo que él tenía mucho entusiasmo de volver".

En relación con la situación financiera, la venta de jugadores es clave: "Los clubes funcionan con ingresos de venta de jugadores. Esta es la realidad. Un club de fútbol funciona, se se apalanca ese déficit operativo casi general en todos los clubes de fútbol argentino con la venta de jugadores". Sobre el manejo de fondos, se enfatizó la experiencia previa: "El fidecomiso, acá se habla de fideicomiso alegremente, pero nosotros lo hicimos y funcionó. Es decir, que no le fallamos a nadie".

Además, se propone una evolución: "Con un fideicomiso, pero esto va a ser novedoso. Estoy muy entusiasmado con la idea". La gente podría obtener beneficios variados: "Si vos tenés en un fidecomiso, podés invertir el valor de una camiseta, por ejemplo. Queremos que la gente tenga la posibilidad de cobrar en especie o con una orden de compra del Loboshop, pero está el tipo que puede más y se compra una platea, está el otro que puede más aún y se compra un palco y está el que puede más aún pero no tiene donde vivir y se puede comprar un lote en Estancia Chica".

En cuanto a la infraestructura, se busca potenciar al club: "Gimnasia no es un club pobrecito, ha estado mal gestionado nada más". Las obras se centrarán en dos áreas: "Nuestras obras prioritarias serían, obviamente, cubrir los 24 metros que faltan de la platea en el plazo inmediato". Y la política de socios exige cambios: "La otra prioridad, lo que te decía, para la política de socios que tenemos, que va a ser modificada la actual política de socios va a ser la construcción de un nuevo polideportivo, no no como el polideportivo que conocemos de Gimnasia, sino un lugar, un espacio multideportes".

Acerca de la necesidad de recurrir a deudas, Onofri afirmó: "El mutuo es una un arma que tenés o un elemento que tenés para ir por una solución inmediata a un problema urgente". Sin embargo, enfatizó: "Yo me considero un dirigente deportivo, dirigente del fútbol o de una institución. Es decir, no hay que poner plata".

Sobre la convocatoria de personas para la gestión, el candidato se mostró abierto: "Yo no tengo un solo enemigo en Gimnasia. No tengo rencores hacia nadie, esto es importante porque las puertas están abiertas para todo el mundo". La idea es "que todos colaboren, si no pueden colaborar siendo parte de una gestión, los invito a que colaboren en el fideicomiso de Gimnasia".