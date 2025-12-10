Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fútbol infantil |Se terminó la temporada en aplafi

Doble corona para Juvenil LP: título por institución y ascenso

El “tricolor” tuvo un gran año en la Intermedia de APLAFI. También subieron a la Zona Campeonato la 90 FI. Cerro y San Caros

la foto que quedará en el recuerdo. las chicas de la sub 12 de crisfa campeonas de la liga amateur junto a sus familiares y profes

10 de Diciembre de 2025 | 03:23
Se terminó el año para los chicos que juegan en APLAFI. Ahora vendrá el descanso reparador, las Fiestas Navideñas y de Año Nuevo y el momento para recargar las pilas para la próxima temporada.

Y mientras los pibes comienzan a disfrutar de las vacaciones, aún queda fresco el recuerdo de lo que sucedió el pasado fin de semana, en el cierre de temporada, que sirvió para coronar campeonas a aquellas categorías que estuvieron peleando bien arriba el torneo.

Juvenil La Plata, que durante todo este 2025 fue el más regular de todos en la Zona Intermedia de APLAFI, se llevó la doble corona: el título por institución y el ascenso a la Zona Campeonato.

El “tricolor”, que ya se había consagrado por anticipado, también coronó campeón a cuatro de sus categorías. El fin de semana, con todo el cotillón habido y por haber, tiraron la casa por la ventana. Fue el mejor regalo de Navidad y AñoNuevo para una institución que trabaja en silencio y con enorme sacrificio.

OTROS TRES ASCENSOS

El torneo de APLAFI en la Zona Intermedia otorgó este año cuatro ascensos a la Zona Campeonato. Además de Juvenil La Plata, que fue el campeón, también lograron ascender de zona la 90 Fútbol Infantil, Cerro Platense y San Carlos. A todos ellos, ¡felicitaciones!

CAMPEONES POR CATEGORÍA

Varios fueron los equipos que se dieron el gusto de subirse a lo más alto del podio. En la categoría 2012, que este año se despidió de las competencias infantiles, Cerro Platense se despidió siendo campeón. Mientras que el subcampeonato quedó en manos de la 90 Fútbol Infantil.

En la 2013, la corona quedó repartida entre Juvenil La Plata y Club 152 Oeste. En tanto que el subcampeonato fue para los chicos de Abastense Argentino.

En la categoría 2014, el campeón de la temporada fue la 90 Fútbol Infantil. Y Juvenil La Plata el subcampeón a un punto.

En la categoría 2015, el campeón fue Juvenil La Plata y el segundo, San Carlos.

Por el lado de la 2016, la 90 Fútbol Infantil y Siglo XXI se repartieron el premio mayor. El subcampeón fue FIPA.

En la 2017, el festejo fue también compartido entre Cerro Platense y Juvenil La Plata. En la 2018, volvió a repetir Juvenil La Plata y el subcampeón fue Cerro Platense. Y en la 2019, Cerro Platense y Banda Roja fueron los campeones.

 

la foto que quedará en el recuerdo. las chicas de la sub 12 de crisfa campeonas de la liga amateur junto a sus familiares y profes

el festejo interminable de las chicas de la sub 12 de crisfa, que conquistas el torneo liguista

estas pequeñas son de la sub 10 de san juan bautista, que le bajaron la persiana a una temporada cargada de emoción

