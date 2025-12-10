Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |En 131 entre 505 y 507

Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio

Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio
10 de Diciembre de 2025 | 02:06
Edición impresa

Un nuevo episodio de inseguridad volvió a golpear a comerciantes de La Plata. Esta vez, la víctima fue la propietaria de una reconocida casa de iluminación ubicada sobre la calle 131, entre 505 y 507, que en las últimas horas se encontró con un panorama desolador al regresar a su local.

Según el relato de la damnificada, el viernes por la tarde había cerrado el comercio alrededor de las 19 y se retiró sin advertir ninguna situación sospechosa. Pero cuando regresó ayer cerca de las 9, se topó con una escena que revelaba que delincuentes habían ingresado durante la noche: los cajones del escritorio estaban completamente revueltos y fuera de lugar. Al revisarlos, constató que le habían robado aproximadamente un millón de pesos en efectivo.

El robo no terminó allí. Mientras recorría el local, advirtió también la faltante de un parlante y, al subir a la zona del depósito, descubrió que los ladrones se llevaron una lámpara valuada en unos 750 mil pesos. La comerciante, identificada como María, aseguró no tener sospechas sobre quién podría haber ingresado ni haber visto movimientos extraños en la zona. Sí confirmó que el local cuenta con cámaras de seguridad que serán aportadas a la investigación, mientras que desconoce si existen dispositivos municipales en el área que puedan haber captado el ingreso o la fuga de los delincuentes.

Otro dato que surgió del testimonio es que no sería el único comercio afectado: la denunciante afirmó tener conocimiento de que otros locales del mismo centro comercial también habrían sufrido intrusiones recientemente, aunque no presenció ninguno de esos hechos.

Mientras se aguarda el análisis de las cámaras y el relevamiento policial en la zona, los comerciantes de ese sector de Zona Norte vuelven a manifestar preocupación por la creciente ola delictiva que, en las últimas semanas, sumó varios episodios similares. El hecho está siendo investigado.

 

LE PUEDE INTERESAR

Golpe devastador a una escuela de Ensenada

LE PUEDE INTERESAR

Saquearon una casa en Olmos con los dueños de viaje
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización será terrestre por el colapso

¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

Recolección de equipamiento informático en desuso

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Los médicos ante la crisis de la salud

Domínguez: el récord de las seis finales en dos años

Avances por el regreso de Ignacio Fernández
Últimas noticias de Policiales

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos

Condenan al expolicía que asesinó a su vecino

Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
Espectáculos
Sin paz: el padre y las amigas de Amy, en pie de guerra
“La habitación de Ludwig”: Beethoven, entre la teoría y la ficción cibernética
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Vir Gallardo: “El Congreso es peor que el Bailando: grito acá, grito allá, vuelan cosas”
“Que lo sepa todo el mundo” Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance
La Ciudad
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Asado navideño: menos reservas y precios al alza
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
¡$4.000.000!: el Súper Cartonazo sigue creciendo
Distinción para 500 estudiantes platenses por su promedio
Deportes
Domínguez: el récord de las seis finales en dos años
Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
El plantel bancó a Úbeda para que siga como DT
Los tres refuerzos que fue a buscar River y que se le cayeron en horas
Información General
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza
Prohíben el uso de fuego en parques nacionales
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla