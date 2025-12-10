Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Un nuevo episodio de inseguridad volvió a golpear a comerciantes de La Plata. Esta vez, la víctima fue la propietaria de una reconocida casa de iluminación ubicada sobre la calle 131, entre 505 y 507, que en las últimas horas se encontró con un panorama desolador al regresar a su local.
Según el relato de la damnificada, el viernes por la tarde había cerrado el comercio alrededor de las 19 y se retiró sin advertir ninguna situación sospechosa. Pero cuando regresó ayer cerca de las 9, se topó con una escena que revelaba que delincuentes habían ingresado durante la noche: los cajones del escritorio estaban completamente revueltos y fuera de lugar. Al revisarlos, constató que le habían robado aproximadamente un millón de pesos en efectivo.
El robo no terminó allí. Mientras recorría el local, advirtió también la faltante de un parlante y, al subir a la zona del depósito, descubrió que los ladrones se llevaron una lámpara valuada en unos 750 mil pesos. La comerciante, identificada como María, aseguró no tener sospechas sobre quién podría haber ingresado ni haber visto movimientos extraños en la zona. Sí confirmó que el local cuenta con cámaras de seguridad que serán aportadas a la investigación, mientras que desconoce si existen dispositivos municipales en el área que puedan haber captado el ingreso o la fuga de los delincuentes.
Otro dato que surgió del testimonio es que no sería el único comercio afectado: la denunciante afirmó tener conocimiento de que otros locales del mismo centro comercial también habrían sufrido intrusiones recientemente, aunque no presenció ninguno de esos hechos.
Mientras se aguarda el análisis de las cámaras y el relevamiento policial en la zona, los comerciantes de ese sector de Zona Norte vuelven a manifestar preocupación por la creciente ola delictiva que, en las últimas semanas, sumó varios episodios similares. El hecho está siendo investigado.
