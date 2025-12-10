No levantan cabeza la industria y construcción

La construcción y la industria anotaron una leve caída en octubre con respecto al mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el caso del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el índice desestacionalizado mensual registró una baja de 0,5% en comparación con septiembre.

Asimismo, anotó un alza de 8% con respecto a igual mes de 2024 y el indicador acumulado en los primeros 10 meses del año exhibió un crecimiento de 7,9%.

En cuanto al Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI manufacturero), la serie desestacionalizada mensual mostró un retroceso de 0,8% respecto del mes previo. A nivel interanual, la industria presentó una variación negativa de 2,9% en comparación con el mismo período de 2024. En tanto, acumuló un incremento de 3,1% en lo que va del año.

En octubre de 2025, 10 de las divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En tanto, los datos sobre consumo de insumos para la construcción en octubre de 2025 mostraron mayoría de aumentos en relación con el mismo mes del año pasado. Como complemento de los datos del ISAC, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado.