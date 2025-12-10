Frigorina gritó campeón y ascendieron la 90 FI., el CRI. Tricolores y Sacachispa

los chicos de la 2019 del círculo unidos, campeones- de una de las zonas de lifipa

Se cerró la temporada en LIFEFU, y como sucedió en la Zona Campeonato, ya se conocen los nombres de los campeones 2025.

Frigorina, que durante todo el año estuvo al frente de las posiciones, finalmente se consagró como el mejor equipo en la tabla conjunta de la Zona Intermedia.

El albirrojo se llevó la corona de LIFEFU con un punto por encima de la 90 Fútbol Infantil, que finalmente fue el subcampeón.

Pero la alegría no termina ahí para estos dos equipos, ya que además, lograron ascender a la Zona Campeonato.

La misma suerte corrieron el CRI. Tricolores y la Asociación Sacachispa, que por haber terminado tercero y cuarto respectivamente, también se aseguraron el ascenso.

En lo que respecta al torneo por categoría, en la categoría 2017 resultó campeón el Centro Deportivo y Recreativo El Progreso. Mientras que el subcampeón fue Unidasde Arturo Seguí.

Por el lado de la categoría 2015, el que se abrazó a la gloria fue el CRI. Tricolores. Y en segundo lugar finalizó el Centro Recreativo y Deportivo El Progreso.

En la categoría 2013, el ganador del torneo fue El Rincón, de Villa Elisa. Y el subcampeonato quedó en manos del Centro Deportivo y Recreativo El Progreso.

En cuanto a la categoría 2011, el título fue compartido entre el CRI. Tricolores y El Rincón. En tanto que Frigorina se hizo acreedor del segundo lugar del podio.

En la categoría 2009, los campeones fueron dos: Frigorina y la 90 Fútbol Infantil, que finalizaron primeras en la tabla, y de esta manera compartieron la corona del torneo de LIFEFU.

En la categoría 2007, el campeón de la temporada fue el equipo femenino de la Asociación Sacachispa, que a diferencia de las otras categorías, le sacó cuarto puntos de diferencia a las chicas de Frigorina, que en definitiva, se llevaron el subcampeonato y ocuparon un lugar en el podio.

En la Reserva, el campeón tiene nombre: el Club 4 de Abril. Durante todo este año, el equipo “azul” fue el más regular de todos, y el premio al esfuerzo llegó después de las últimas jornadas del pasado fin de semana. El segundo lugar del podio fue para las chicas de la 90 FI. y Barrio Unidos Triunfaremos.

Finalmente, en Primera, todos los aplausos se lo llevaron las chicas de FIPA, que terminaron en lo más alto en muy buena ley.

Detrás se ubicó la 90 Fútbol Infantil, otro de los clubes que dejó su huella marcada a fuego.

CIDI defensa, CAMPEÓN

Las chicas de la primera división de CIDI Defensa se consagraron campeonas del Grupo B del torneo que organiza la Liga Independiente (LIFIPA). Y lo hicieron en forma anticipada, porque aún quedan porjugarse algunos partidos pendientes del certamen.