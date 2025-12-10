Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde este jueves pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Opinión

Los médicos ante la crisis de la salud

Los médicos ante la crisis de la salud

Dr. Jorge A. Mazzone

10 de Diciembre de 2025 | 02:20
Edición impresa

El reciente Día del Médico, fecha en que recordamos el nacimiento de Carlos Juan Finlay -aquel incansable luchador contra la fiebre amarilla y pionero de la investigación médica contra esta enfermedad- nos impone reflexionar sobre nuestra profesión.

Desde los tiempos de Finlay, la medicina ha crecido y evolucionado gracias al esfuerzo, la dedicación y la investigación permanente de los profesionales de la salud. Ese compromiso histórico nos permitió superar graves pandemias y afrontar desafíos sanitarios de enorme magnitud.

Sin embargo, en nuestro país el médico viene padeciendo, desde hace muchos años, las consecuencias de un sistema de salud en crisis, marcado por la falta de inversiones necesarias y por administraciones ineficientes de los recursos disponibles. A ello debemos sumarle los episodios de violencia e inseguridad en los ámbitos de trabajo, el asedio judicial permanente y padeciendo salarios y honorarios médicos que, en muchos casos, se encuentran por debajo de la canasta básica alimentaria.

Hoy, gran parte de los colegas se ven obligados a recurrir al pluriempleo, sacrificando su propia salud para sostener su vocación, donde muchos profesionales deciden retirarse tempranamente de la vida profesional, justo en el momento en que más experiencia y conocimientos le podrían aportar al sistema sanitario. Con esto creo haber dado respuesta a la inquietante pregunta que se realiza mucha gente todos los días: ¿por qué faltan médicos en tantos lugares del sistema de salud?

En el año 2020, el mundo enfrentó la pandemia por el virus SARS-CoV-2, y los médicos estuvimos a la altura de las circunstancias: dimos respuesta a cada necesidad que se nos presentó, sin dejar a ninguna persona sin atención médica. Nos enfermamos, sufrimos secuelas de la enfermedad, perdimos colegas… y aun así volvimos y seguimos trabajando.

Insistimos que la comunidad médica y demás integrantes del equipo de salud, fueron un verdadero ejemplo para las futuras generaciones de nuestro país y renovamos nuestro pedido a los gobernantes de que se le realice un gran reconocimiento a todos éstos héroes que participaron de esta guerra biológica contra el virus SarsCov 2.

LE PUEDE INTERESAR

El comercio mundial, a niveles récord

LE PUEDE INTERESAR

La jugada de Caputo

A pesar de todas las dificultades que padecemos, los médicos continuamos manifestándole a la sociedad argentina que seguimos orgullosos de recorrer el camino vocacional que una vez elegimos, que es el de entregar nuestras vidas y servir a la comunidad a la cual nos debemos.

Vemos que una parte de la dirigencia política ha tomado nota de la crítica situación que atraviesa la comunidad médica. Pero también observamos, con preocupación, que otros sectores aún no comprenden —o no quieren comprender— que cuidar la salud de la gente es cuidar el futuro del país.

Este año, con dolor, vimos a médicos y universitarios movilizarse por las calles de nuestro país, reclamando salarios justos ante el Estado nacional, pero también vimos reclamar en esas movilizaciones a representantes de otras administraciones que no cumplen con los pagos dignos en las jurisdicciones a las cuales pertenecen y que gobiernan desde hace tiempo.

El derecho a la salud

Esto nos obliga a afirmar, como Colegio, que gobierne quien gobierne, la salud debe ser un derecho y, para que ese derecho llegue verdaderamente a la población, debemos cuidar a quienes trabajamos todos los días dentro del sistema de salud y en especial a los médicos.

Estamos convencidos de que un país serio debe jerarquizar la justicia, la educación y la salud, porque solo así puede construirse un futuro próspero. Y reiteramos que todos los sectores involucrados y responsables del sistema de salud, debemos debatir y analizar el funcionamiento del sistema sanitario, pero siempre lo debemos hacer construyendo puentes, con diálogo suficiente y consensos, en beneficio de toda la sociedad argentina.

La Plata ha sido cuna de grandes maestros de la medicina. Hoy recordamos a algunos de ellos como ser a los Dres. Bernardo E. Manzino, Fidel Schaposnik, José María Mainetti, Emilio Cecchini y René Favaloro, entre tantos otros que nos marcaron el camino hacia la excelencia médica.

Estamos seguros de que cada día que pasa muchos se deben sentir muy orgullosos de haber elegido ser médicos y que volverían una y otra vez a elegir esta hermosa profesión que es la del arte de curar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

Aguinaldo "en tiempo y forma": el pedido de los estatales bonaerenses, que esperan el llamado a paritaria

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

Se sorteó la Copa Argentina: los cruces de Estudiantes y Gimnasia
Últimas noticias de Opinión

Nuevas advertencias sanitarias sobre la práctica del tatuaje

El comercio mundial, a niveles récord

La jugada de Caputo

Con el calor pueden llegar los riesgos en playas del río y el mar
Espectáculos
Gustavo Méndez habló sobre su cruce con L-Gante: “Nunca me había pasado algo así”
Mauro Icardi reapareció en el cumpleaños de Wanda Nara: “Me van a extrañar”
Stefi Roitman contó el secreto para salir de la crisis con Ricky Montaner: “Empiezan los malentendidos”
"Gracias a ellas sigo vivo": las impactantes cicatrices de Thiago Medina tras el terrible accidente en moto
Wanda Nara cumple 39 años: el primer regalo y el saludo de Maxi López que levantó sospechas
Policiales
El cuádruple crimen de La Plata: declaró el papá de Marisol y complicó más al remisero
Desaparición de Loan: solicitan la actualización de su rostro y el aumento de la recompensa
VIDEO. Dos jóvenes intentaron robar una moto a plena luz del día en el centro de La Plata
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
VIDEO. Le robaron una rueda en pleno centro de La Plata y persiguió al ladrón, que abandonó una Kangoo en pleno escape
Información General
Se cayó un ascensor en Ezeiza y hay tres heridos
Explotación ilegal y lavado: denuncian en la Justicia a 300 sitios de apuestas ilegales en la Provincia
El cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra y pone en alerta a la NASA
Apuestas online en adolescentes: Lotería y Cruz Roja coordinan acciones de prevención
Lavandina, detergente, suavizante y más: los productos de limpieza que prohibió la ANMAT
Deportes
Estudiantes ante Racing, por la final del Torneo Clausura: el boleto dorado y las finales que podría jugar el ganador
Estudiantes sacará micros a Santiago del Estero: ya arrancó la venta de pasajes
Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense
Piden dadores de sangre para Federico, el hincha de Gimnasia que cayó desde la tribuna en el clásico
Entradas para la final Estudiantes vs Racing: en pocos minutos se agotaron las plateas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla