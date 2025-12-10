Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
La Facultad de Agronomía de la UNLP (60 y 119) llevará adelante hoy, de 9 a 12.30, una jornada de recolección de equipamiento informático en desuso. La iniciativa forma parte de la campaña impulsada por el Programa EKOA-UNLP, que promueve la reutilización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con dos objetivos centrales: la inclusión digital y la educación ambiental. Durante la jornada se recibirán elementos “periféricos”(cables, mouse, parlantes, micrófonos y cámaras), celulares, tablets y, notebooks. No se recibirán impresoras y monitores catódicos/de tubo. Las cátedras que deseen donar equipamiento inventariado deberán solicitar el formulario correspondiente. La jornada se suspende por lluvia.
Para comentar suscribite haciendo click aquí