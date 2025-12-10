“Estable”: así está el hincha de Gimnasia hospitalizado

El susto inicial que se vivió en el Bosque durante el clásico platense dio paso, con el correr de las horas, a un panorama algo más alentador. Federico Díaz Cano, el hincha de Gimnasia que cayó al vacío desde la tribuna Centenario, continúa internado, pero según el último parte médico se encuentra estable y fue trasladado al Instituto del Diagnóstico, donde seguirá bajo estricta observación.

De 35 años e hijo de Marito Díaz, histórico simpatizante y excoordinador de fútbol del Lobo, Federico fue derivado primero al Policlínico San Martín, donde ingresó consciente pero con múltiples traumatismos, entre ellos fracturas en miembros superiores y un traumatismo encéfalo craneano de gravedad. Ahí debieron intervenirlo quirúrgicamente para atender lesiones internas y frenar una fuerte pérdida de sangre. Aunque el cuadro sigue siendo delicado, los médicos destacan que su respuesta inicial al tratamiento fue positiva y remarcan que las próximas horas serán determinantes.