Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El debate sobre el código de planeamiento de la plata

Crítica de ecologistas al ordenamiento urbano

Crítica de ecologistas al ordenamiento urbano
10 de Diciembre de 2025 | 02:05
Edición impresa

La reciente aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Territorial por parte del Concejo Deliberante sumó críticas de diversas organizaciones civiles vinculadas al ambiente y la planificación urbana. Según se expresó desde la Ong “Nuevo Ambiente”, el proceso impulsado por la Intendencia “careció de transparencia, apertura y previsibilidad, elementos fundamentales para una normativa que definirá el desarrollo urbano, social y ambiental de La Plata en las próximas décadas”.

La entidad señaló que, desde el inicio, el pedido de participación ciudadana fue rechazado. “Cuando la Intendencia ingresó el proyecto, solicitamos intervenir como profesionales especializados en temáticas ambientales, pero recibimos una negativa oficial”, se recordó desde la Ong Nuevo Ambiente. Para la organización, la discusión no puede limitarse a la altura permitida de las construcciones. “El tema es mucho más profundo e integral: requiere diagnósticos serios sobre la infraestructura existente y la que falta, así como una mirada de ciudad a largo plazo”, se indicó.

El proyecto aprobado se sostuvo en coincidencia con entidades profesionales de la Ciudad “fue elaborado exclusivamente por equipos municipales y una consultora local, sin cumplir con las normativas de participación vigentes y sin permitir el tiempo necesario para un análisis adecuado”. En ese breve lapso, los especialistas notaron un punto crítico: “La ausencia total de un sistema de movilidad sostenible. Esta omisión va en sentido contrario a las tendencias internacionales de reducción de emisiones, priorización del transporte público y diseño urbano adaptado a los desafíos climáticos”.

Otro de los focos de preocupación es la situación del cordón frutihortícola y su relación con el uso del agua. Desde la Ong Nuevo Ambiente alertan que, sin una regulación adecuada, podría profundizarse la depresión de las napas destinadas a consumo humano, además del riesgo de contaminación por prácticas de riego no controladas. A esto se suma el avance de coberturas plásticas que reducen la capacidad de absorción del suelo y elevan la vulnerabilidad hídrica de un distrito que ya sufrió una inundación devastadora”.

Las críticas también apuntan a la mirada fragmentada sobre los arroyos. “La nueva normativa sólo incorpora medidas de resguardo para El Pescado y Maldonado, dejando fuera a otros ocho cursos de agua que atraviesan zonas residenciales con niveles de peligrosidad medio y alto”, se apuntó.

Otro aspecto ausente, desde el punto de vista de la entidad, son los instrumentos que promuevan la construcción sostenible. “No se incorporaron estándares mínimos ni incentivos para soluciones basadas en la naturaleza, energías alternativas, techos o muros verdes, captación de agua de lluvia, ni infraestructuras verdes como canteros pluviales, corredores o calles verdes”.

LE PUEDE INTERESAR

Trámites, vacunación y asesoramiento en Los Hornos

LE PUEDE INTERESAR

Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización será terrestre por el colapso

¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

Recolección de equipamiento informático en desuso

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Los médicos ante la crisis de la salud

Avances por el regreso de Ignacio Fernández

Domínguez: el récord de las seis finales en dos años
Últimas noticias de La Ciudad

Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata

Asado navideño: menos reservas y precios al alza

Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco

¡$4.000.000!: el Súper Cartonazo sigue creciendo
Espectáculos
Sin paz: el padre y las amigas de Amy, en pie de guerra
“La habitación de Ludwig”: Beethoven, entre la teoría y la ficción cibernética
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Vir Gallardo: “El Congreso es peor que el Bailando: grito acá, grito allá, vuelan cosas”
“Que lo sepa todo el mundo” Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance
Deportes
Domínguez: el récord de las seis finales en dos años
Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
El plantel bancó a Úbeda para que siga como DT
Los tres refuerzos que fue a buscar River y que se le cayeron en horas
Información General
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza
Prohíben el uso de fuego en parques nacionales
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande
Policiales
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Condenan al expolicía que asesinó a su vecino
Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla