Crítica de ecologistas al ordenamiento urbano

La reciente aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Territorial por parte del Concejo Deliberante sumó críticas de diversas organizaciones civiles vinculadas al ambiente y la planificación urbana. Según se expresó desde la Ong “Nuevo Ambiente”, el proceso impulsado por la Intendencia “careció de transparencia, apertura y previsibilidad, elementos fundamentales para una normativa que definirá el desarrollo urbano, social y ambiental de La Plata en las próximas décadas”.

La entidad señaló que, desde el inicio, el pedido de participación ciudadana fue rechazado. “Cuando la Intendencia ingresó el proyecto, solicitamos intervenir como profesionales especializados en temáticas ambientales, pero recibimos una negativa oficial”, se recordó desde la Ong Nuevo Ambiente. Para la organización, la discusión no puede limitarse a la altura permitida de las construcciones. “El tema es mucho más profundo e integral: requiere diagnósticos serios sobre la infraestructura existente y la que falta, así como una mirada de ciudad a largo plazo”, se indicó.

El proyecto aprobado se sostuvo en coincidencia con entidades profesionales de la Ciudad “fue elaborado exclusivamente por equipos municipales y una consultora local, sin cumplir con las normativas de participación vigentes y sin permitir el tiempo necesario para un análisis adecuado”. En ese breve lapso, los especialistas notaron un punto crítico: “La ausencia total de un sistema de movilidad sostenible. Esta omisión va en sentido contrario a las tendencias internacionales de reducción de emisiones, priorización del transporte público y diseño urbano adaptado a los desafíos climáticos”.

Otro de los focos de preocupación es la situación del cordón frutihortícola y su relación con el uso del agua. Desde la Ong Nuevo Ambiente alertan que, sin una regulación adecuada, podría profundizarse la depresión de las napas destinadas a consumo humano, además del riesgo de contaminación por prácticas de riego no controladas. A esto se suma el avance de coberturas plásticas que reducen la capacidad de absorción del suelo y elevan la vulnerabilidad hídrica de un distrito que ya sufrió una inundación devastadora”.

Las críticas también apuntan a la mirada fragmentada sobre los arroyos. “La nueva normativa sólo incorpora medidas de resguardo para El Pescado y Maldonado, dejando fuera a otros ocho cursos de agua que atraviesan zonas residenciales con niveles de peligrosidad medio y alto”, se apuntó.

Otro aspecto ausente, desde el punto de vista de la entidad, son los instrumentos que promuevan la construcción sostenible. “No se incorporaron estándares mínimos ni incentivos para soluciones basadas en la naturaleza, energías alternativas, techos o muros verdes, captación de agua de lluvia, ni infraestructuras verdes como canteros pluviales, corredores o calles verdes”.