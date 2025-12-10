Golpe devastador a una escuela de Ensenada

Un grave episodio de inseguridad volvió a sacudir a la comunidad educativa de Ensenada luego de que el director de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 descubriera, en la mañana de ayer, que delincuentes habían irrumpido en el establecimiento para robar un importante volumen de equipamiento informático y mercadería.

Según consta en la denuncia, el directivo llegó al colegio ubicado sobre Camino Ingeniero Humet y Güemes, y al abrir la puerta principal, comenzó su recorrido habitual por las instalaciones. Al llegar al sector del SUM, donde funciona el laboratorio de informática, se encontró con una escena alarmante: la puerta estaba violentada y abierta de par en par.

Al ingresar al aula, constató el faltante de ocho CPU negras y sus respectivos monitores de 22 pulgadas, equipos que habían sido armados recientemente por una casa de informática de La Plata. El director aportó copia de la factura de compra y fotos del estado en que quedó el lugar tras el robo.

El recorrido por la escuela reveló más daños. En la cocina, el mueble donde se guardaba mercadería estaba forzado y con faltantes, aunque el denunciante no pudo precisar qué se llevaron. Algo similar ocurrió en el sector del buffet: las puertas aparecieron violentadas y sin gran parte de los productos.

Indignado, el director señaló que los ladrones habrían ingresado por una ventana con rejas que da al patio interno, y confirmó que en la zona existen cámaras de seguridad municipales que podrían aportar registros clave para la investigación.

El hecho generó preocupación entre docentes y familias, no solo por el valor económico de lo robado, sino por el perjuicio que implica la pérdida de equipamiento esencial para las clases técnicas.