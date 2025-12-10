Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Desmantelaron aulas y provocaron destrozos

Golpe devastador a una escuela de Ensenada

Golpe devastador a una escuela de Ensenada
10 de Diciembre de 2025 | 02:05
Edición impresa

Un grave episodio de inseguridad volvió a sacudir a la comunidad educativa de Ensenada luego de que el director de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 descubriera, en la mañana de ayer, que delincuentes habían irrumpido en el establecimiento para robar un importante volumen de equipamiento informático y mercadería.

Según consta en la denuncia, el directivo llegó al colegio ubicado sobre Camino Ingeniero Humet y Güemes, y al abrir la puerta principal, comenzó su recorrido habitual por las instalaciones. Al llegar al sector del SUM, donde funciona el laboratorio de informática, se encontró con una escena alarmante: la puerta estaba violentada y abierta de par en par.

Al ingresar al aula, constató el faltante de ocho CPU negras y sus respectivos monitores de 22 pulgadas, equipos que habían sido armados recientemente por una casa de informática de La Plata. El director aportó copia de la factura de compra y fotos del estado en que quedó el lugar tras el robo.

El recorrido por la escuela reveló más daños. En la cocina, el mueble donde se guardaba mercadería estaba forzado y con faltantes, aunque el denunciante no pudo precisar qué se llevaron. Algo similar ocurrió en el sector del buffet: las puertas aparecieron violentadas y sin gran parte de los productos.

Indignado, el director señaló que los ladrones habrían ingresado por una ventana con rejas que da al patio interno, y confirmó que en la zona existen cámaras de seguridad municipales que podrían aportar registros clave para la investigación.

El hecho generó preocupación entre docentes y familias, no solo por el valor económico de lo robado, sino por el perjuicio que implica la pérdida de equipamiento esencial para las clases técnicas.

LE PUEDE INTERESAR

Saquearon una casa en Olmos con los dueños de viaje

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El policía acusado de violar a una joven seguirá tras las rejas

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización será terrestre por el colapso

¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

Recolección de equipamiento informático en desuso

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Los médicos ante la crisis de la salud

Domínguez: el récord de las seis finales en dos años

Avances por el regreso de Ignacio Fernández
Últimas noticias de Policiales

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos

Condenan al expolicía que asesinó a su vecino

Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
Espectáculos
Sin paz: el padre y las amigas de Amy, en pie de guerra
“La habitación de Ludwig”: Beethoven, entre la teoría y la ficción cibernética
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Vir Gallardo: “El Congreso es peor que el Bailando: grito acá, grito allá, vuelan cosas”
“Que lo sepa todo el mundo” Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance
Información General
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza
Prohíben el uso de fuego en parques nacionales
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande
La Ciudad
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Asado navideño: menos reservas y precios al alza
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
¡$4.000.000!: el Súper Cartonazo sigue creciendo
Distinción para 500 estudiantes platenses por su promedio
Deportes
Domínguez: el récord de las seis finales en dos años
Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
El plantel bancó a Úbeda para que siga como DT
Los tres refuerzos que fue a buscar River y que se le cayeron en horas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla