Golpe devastador a una escuela de Ensenada

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
El Gobierno sale al mercado y busca U$S1.000 millones a una tasa del 9%
Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Pese a las obras en 44 y 1 garantizan el servicio del Tren Universitario
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grave episodio de inseguridad volvió a sacudir a la comunidad educativa de Ensenada luego de que el director de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 descubriera, en la mañana de ayer, que delincuentes habían irrumpido en el establecimiento para robar un importante volumen de equipamiento informático y mercadería.
Según consta en la denuncia, el directivo llegó al colegio ubicado sobre Camino Ingeniero Humet y Güemes, y al abrir la puerta principal, comenzó su recorrido habitual por las instalaciones. Al llegar al sector del SUM, donde funciona el laboratorio de informática, se encontró con una escena alarmante: la puerta estaba violentada y abierta de par en par.
Al ingresar al aula, constató el faltante de ocho CPU negras y sus respectivos monitores de 22 pulgadas, equipos que habían sido armados recientemente por una casa de informática de La Plata. El director aportó copia de la factura de compra y fotos del estado en que quedó el lugar tras el robo.
El recorrido por la escuela reveló más daños. En la cocina, el mueble donde se guardaba mercadería estaba forzado y con faltantes, aunque el denunciante no pudo precisar qué se llevaron. Algo similar ocurrió en el sector del buffet: las puertas aparecieron violentadas y sin gran parte de los productos.
Indignado, el director señaló que los ladrones habrían ingresado por una ventana con rejas que da al patio interno, y confirmó que en la zona existen cámaras de seguridad municipales que podrían aportar registros clave para la investigación.
El hecho generó preocupación entre docentes y familias, no solo por el valor económico de lo robado, sino por el perjuicio que implica la pérdida de equipamiento esencial para las clases técnicas.
LE PUEDE INTERESAR
Saquearon una casa en Olmos con los dueños de viaje
LE PUEDE INTERESAR
El policía acusado de violar a una joven seguirá tras las rejas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí