Color y emoción en la bendición del pesebre de la Ciudad

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
El Gobierno sale al mercado y busca U$S1.000 millones a una tasa del 9%
Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Pese a las obras en 44 y 1 garantizan el servicio del Tren Universitario
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Comenzó ayer en la Ciudad “Camino a la Navidad”, una propuesta que reunió la bendición del pesebre, presentaciones corales y el encendido del árbol junto a cientos de familias y vecinos frente al Palacio Municipal. El pesebre, construido a escala real en 2024 fue reacondicionado por artesanos y técnicos del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, Estuvo presente el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí