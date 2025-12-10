Anuncian una leve baja en las retenciones

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
El recorte será de entre 1 y 2 puntos porcentuales y alcanza a la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva baja en las retenciones para el sector agropecuario de entre 1 y 2 puntos porcentuales para la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y derivados.
“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”, publicó el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.
El alivio fiscal para el sector agropecuario, según destacó Caputo, constará de una reducción permanente de alícuotas para los siguientes cultivos: soja de 26% a 24%; subproductos de soja de 24,5% a 22,5%; trigo y cebada de 9,5% a 7,5%; maíz y sorgo de 9,5% a 8,5% y el girasol de 5,5% a 4,5%.
“Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones. De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, aseguró Caputo.
“En la medida que tengamos algún espacio fiscal lo vamos a seguir haciendo [reducir las alícuotas de los DEX]”, remarcó el ministro de Economía al participar del evento de la Fundación IEB.
A raíz de ello, el campo celebró el anuncio y pidió sembrar las bases para suprimir las retenciones. “El alivio fiscal al productor permite crecer en competitividad, producción y exportaciones. Valoramos la señal hacia el campo y confiamos en que el objetivo del Gobierno es seguir avanzando hacia la eliminación de las retenciones”, señalaron desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro).
La medida anunciada por el Ejecutivo contó con el respaldo de los principales sectores agropecuarios, quienes indicaron que este es el camino para llevar los Derechos de Exportación (DEX) hacia la eliminación definitiva.
En paralelo, las principales Bolsas de Cereales y Comercio del país apoyaron la reducción permanente de las retenciones al campo. Las entidades destacaron que la baja de los DEX para los principales complejos agroindustriales es “una medida que va en línea con la necesidad de reducir la carga impositiva que enfrenta el sector”.
