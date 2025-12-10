El Gobierno sale al mercado y busca U$S1.000 millones a una tasa del 9%

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
El Gobierno Nacional emitirá hoy un título en dólares, que servirá como parte del vencimiento de los U$S4.500 millones que debe afrontar en enero. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que buscará obtener U$S1.000 millones a una tasa de 9%.
El título será denominado BONAR 2029N, a cuatro años de plazo (a noviembre de 2029 durante un nuevo mandato presidencial), con cupón semestral, tasa de 6,5% y pago del capital en el vencimiento.
En ese contexto el dólar oficial cerró en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del último cierre.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.465 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
El dólar blue cerró en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, con una suba de 0,71%. El mayorista se ubicó en $1.441, cayó 0,7% y quedó a 74 pesos del techo cambiario (hoy en $1.515,5).
Las acciones y ADRs perdieron hoy hasta 4% y el riesgo país se mantuvo en los 600 puntos.
El S&P Merval cerró con una baja de 1,95%, hasta los 2.987.064,00 puntos.
El panel líder operó mayormente en negativo. Las principales caídas fueron de Telecom Argentina (-4,78%), Grupo Supervielle (-4,56%) y Sociedad Comercial del Plata (-3,76%).
En Nueva York, los ADRs de la mayoría de las empresas cerraron en baja. Las principales pérdidas fueron de Telecom Argentina (-1,63%), Grupo Financiero Galicia (-1,12%) y Transportadora Gas del Sur (-0,88%). El riesgo país se ubicó en 634 puntos tras subir 0,20%, según la medición de JP Morgan.
