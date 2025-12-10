Distinción para 500 estudiantes platenses por su promedio

Más de 500 estudiantes de los niveles primario, secundario y universitario fueron distinguidos ayer por su mérito académico en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Municipal Coliseo Podestá.

El diploma “René Favaloro” se entregó a más de 260 estudiantes que obtuvieron los mejores promedios en escuelas primarias públicas y privadas.

También se hizo entrega de 132 diplomas “Pedro Bonifacio Palacios (Almafuerte)” y “Dardo Rocha” a egresados con los mejores promedios del nivel secundario de gestión pública y privada y de los centros de estudios para adultos de la Ciudad.

El diploma “Almafuerte” se otorgan a estudiantes del nivel secundario, según lo establecido por la ordenanza municipal N° 10.973, mientras que los “Dardo Rocha” están destinados a alumnos de centros de educación para adultos, conforme a la ordenanza N° 10.974. Ambos reconocimientos distinguen trayectorias sobresalientes y valoran la constancia en el estudio.

El acto estuvo presidido por el intendente Julio Alak, quien sostuvo: “Cada uno de ustedes demuestra que el esfuerzo sostenido tiene sentido. Esta distinción no sólo reconoce una nota, reconoce una historia de dedicación, de superación y de confianza en que la educación es la herramienta más poderosa para construir un proyecto de vida”.

A su vez, más de 350 graduados universitarios, que alcanzaron los mejores promedios académicos en facultades de la Ciudad, fueron destacados con el diploma “Joaquín V. González”.

La lista de alumnos distinguidos está disponibles en: https://www.eldia.com/nota/2025-12-9-13-49-0-uno-por-uno-los-mas-de-500-alumnos-que-fueron-distinguidos-en-el-coliseo-podesta-la-ciudad