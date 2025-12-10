Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso

Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) nacional realizaron ayer el primer paro y movilización al Congreso de la Nación, en contra de la reforma laboral propuesta por el Gobierno, desde donde anunciaron que se descontará el día de huelga a quienes se plegaron a la medida.

El reclamo coincidió con una movilización de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que realizó ollas populares y cortes de tránsito en distintos puntos de la capital y el Conurbano y también en nuestra ciudad, donde militantes de la agrupación social cortaron la bajada de la Autopista durante la mañana.

También nuestra ciudad se vio afectada por un corte en la ruta 36 a la altura de la avenida 520, donde productores del cinturón furtihortícola de nuestra ciudad y las vecinas Berazategui y Florencio Varela reclamaron por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de los costos de producción de frutas y verdudas.

En el caso de los estatales nacionales, la huelga se combinó con una movilización al Congreso de la Nación, que se llevó adelante desde las 11, en rechazo al proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Pero, además, desde el gremio incluyeron el reclamo por la reapertura de las paritarias salariales y contra el recorte en organismos descentralizados del Estado nacional.

El secretario general de ATE Nación, Rodolgo Aguiar, sostuvo que la adhesión al paro fue “del 90 por ciento”, a pesar del anuncio del Gobierno de descontar el día a los trabajadores que se plieguen a la medida.

En declaraciones radiales, Aguiar no sólo apuntó contra el Presidente sino también lanzó una advertencia a los gobernadores. “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será (Javier) Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”, dijo.

Y añadió: “No hay nada nuevo en lo que está proponiendo el Gobierno. Es falso que con esta normativa quiera impulsa la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir quitando derechos” Y comparó la propuesta con “la Ley 25.250 del año 2000 cuando (Fernando) de la Rúa era presidente, y conocida como Ley Banelco, que llevó a más de un 20% el desempleo en la Argentina”.

Además, criticó lo que calificó como “una idea falsa” que instaló el Gobierno, según la cual “el sindicalismo se opone a la reforma laboral para mantener privilegios”.

Además de la marcha de ATE, en La Plata cortaron calles la CCC y productores locales

Aguiar dijo que el sindicalismo quiere una reforma “para incorporar tecnología, inteligencia artificial, robótica en los en los sectores de trabajo, pero sin quitar derechos”, subrayó.

Por otro lado, el Partido Obrero y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otras agrupaciones, también se manifestaron ayer en el Puente Pueyrredón en rechazo también a la reforma laboral.

Mientras, Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT -que ayer no movilizó-, había advertido a principios de mes que la reforma que impulsa el Gobierno es “regresiva” y denunció que existe “falta de voluntad” para convocar a un ámbito de negociación.