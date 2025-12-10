Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Convocaron estatales de ate. descontarán el día

Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso

Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso

en la plata, organizaciones sociales cortaron la autopista/el dia

10 de Diciembre de 2025 | 01:59
Edición impresa

Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) nacional realizaron ayer el primer paro y movilización al Congreso de la Nación, en contra de la reforma laboral propuesta por el Gobierno, desde donde anunciaron que se descontará el día de huelga a quienes se plegaron a la medida.

El reclamo coincidió con una movilización de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que realizó ollas populares y cortes de tránsito en distintos puntos de la capital y el Conurbano y también en nuestra ciudad, donde militantes de la agrupación social cortaron la bajada de la Autopista durante la mañana.

También nuestra ciudad se vio afectada por un corte en la ruta 36 a la altura de la avenida 520, donde productores del cinturón furtihortícola de nuestra ciudad y las vecinas Berazategui y Florencio Varela reclamaron por la pérdida del poder adquisitivo y el incremento de los costos de producción de frutas y verdudas.

En el caso de los estatales nacionales, la huelga se combinó con una movilización al Congreso de la Nación, que se llevó adelante desde las 11, en rechazo al proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Pero, además, desde el gremio incluyeron el reclamo por la reapertura de las paritarias salariales y contra el recorte en organismos descentralizados del Estado nacional.

El secretario general de ATE Nación, Rodolgo Aguiar, sostuvo que la adhesión al paro fue “del 90 por ciento”, a pesar del anuncio del Gobierno de descontar el día a los trabajadores que se plieguen a la medida.

En declaraciones radiales, Aguiar no sólo apuntó contra el Presidente sino también lanzó una advertencia a los gobernadores. “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será (Javier) Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”, dijo.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Los cambios laborales que se discutirán

LE PUEDE INTERESAR

imagen

La CGT se pone en guardia y podría definir protestas

Y añadió: “No hay nada nuevo en lo que está proponiendo el Gobierno. Es falso que con esta normativa quiera impulsa la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir quitando derechos” Y comparó la propuesta con “la Ley 25.250 del año 2000 cuando (Fernando) de la Rúa era presidente, y conocida como Ley Banelco, que llevó a más de un 20% el desempleo en la Argentina”.

Además, criticó lo que calificó como “una idea falsa” que instaló el Gobierno, según la cual “el sindicalismo se opone a la reforma laboral para mantener privilegios”.

Además de la marcha de ATE, en La Plata cortaron calles la CCC y productores locales

Aguiar dijo que el sindicalismo quiere una reforma “para incorporar tecnología, inteligencia artificial, robótica en los en los sectores de trabajo, pero sin quitar derechos”, subrayó.

Por otro lado, el Partido Obrero y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otras agrupaciones, también se manifestaron ayer en el Puente Pueyrredón en rechazo también a la reforma laboral.

Mientras, Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT -que ayer no movilizó-, había advertido a principios de mes que la reforma que impulsa el Gobierno es “regresiva” y denunció que existe “falta de voluntad” para convocar a un ámbito de negociación.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización será terrestre por el colapso

¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

Los médicos ante la crisis de la salud

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Recolección de equipamiento informático en desuso

Domínguez: el récord de las seis finales en dos años

Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

Más de US$680 millones anuales manejan los 10 gremios con más peso

Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA

La UCR profundiza su pelea: realineamientos y quiebre en la Legislatura
Espectáculos
Sin paz: el padre y las amigas de Amy, en pie de guerra
“La habitación de Ludwig”: Beethoven, entre la teoría y la ficción cibernética
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Vir Gallardo: “El Congreso es peor que el Bailando: grito acá, grito allá, vuelan cosas”
“Que lo sepa todo el mundo” Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance
Policiales
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Condenan al expolicía que asesinó a su vecino
Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Información General
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza
Prohíben el uso de fuego en parques nacionales
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande
Deportes
Domínguez: el récord de las seis finales en dos años
Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
El plantel bancó a Úbeda para que siga como DT
Los tres refuerzos que fue a buscar River y que se le cayeron en horas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla