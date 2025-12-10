19 Fútbol Club y Río de La Plata, en lo más alto

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Ambos equipos femeninos se consagraron campeones de la Zona Campeonato del torneo de LIFEFU. Todos los ganadores por categoría
Las chicas de LIFEFUl le bajaron la persiana a la temporada. Y en medio del cierre de año, los equipos femeninos dejaron su huella marcada a fuego, más allá de su posición final.
A nivel institución, 19 Fútbol Club y Río de La Plata se llevaron el título conjunto (compartido) de la Zona Intermedia, y le pusieron un broche de oro a la competencia. Y detrás como subcampeón se ubicó San José.
En lo que respecta a nivel categoría, Siglo XXI se consagró con la categoría 2017; mientras que el segundo en las posiciones fue Barrio Unidos Triunfaremos.
Por el lado de la categoría 2015, las chicas de la Sociedad de Fomento Joaquín Gorina se llevaron el premio mayor. Fue el regalo de Navidad y Año Nuevo.
En tanto que las pibas del Círculo Penitenciario se abrazó al subcampeonato.
En la categoría 2013, el festejo absoluto fue para el equipo de San José, que volvió a cerrar otro año con excelentes resultados. Detrás del “aurinegro” se ubicó 19 Fútbol Club (subcampeón de la temporada).
En la 2011, la Sociedad de Fomento Joaquín Gorina volvió a repetir el título, en este caso, compartido con 19 Fútbol Club.
En la 2009, San José se abrazó a la gloria; mientras que el subcampeón fue Río de La Plata.
En la categoría 2007, las chicas de San José volvieron a darle otra alegría a la institución por esta nueva coronación. En segundo lugar finalizó El Molino.
En Reserva se dio un caso curioso, porque el primer puesto quedó en poder de Siglo XXI, Río de La Plata y San José, con los cual, los tres tiraron manteca al techo.
Finalmente, en Primera, la corona se la llevó la Sociedad de Fomento Joaquín.
la categoría 2012 de siglo xxi, que le dijeron adiós a las competencias infantiles
otra de las postales del fin de semana... la coronación de la 2007 de san josé
esta es la categoría 2016 de siglo xxi, que acaba de conquistar el bicampeonato de aplafi
la reserva de san josé también se llevó el premio mayor en la competencia de lifefu
Bruno,tino y bauty, los “tres chiflados” de la categoría 2015 de San Carlos 156
