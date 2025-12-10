Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
El Gobierno sale al mercado y busca U$S1.000 millones a una tasa del 9%
Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Pese a las obras en 44 y 1 garantizan el servicio del Tren Universitario
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La empresa Trenes Argentinos, Línea Roca, informó que las obras en las vías de 44 y 1 no afectan el servicio del Tren Universitario. “Los trabajos se realizan de noche para que el servicio se desarrolle con normalidad”, informaron en la empresa y agregaron que “el sistema de trabajo es similar al que se utilizó en 1 y 38, donde hubo desvíos de tránsito pero el servicio de trenes se sostuvo”. Las tareas en 1 y 44 se desarrollarán durante tres semanas. En el medio hay desvíos hacia diagonal 80, en 44, en dirección al Hipódromo, informaron en la Comuna.
LE PUEDE INTERESAR
El Radio Club City Bell renovó sua comisión directiva
LE PUEDE INTERESAR
En las calles de tierra de Villa Garibaldi, llegar a destino es una travesía
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí