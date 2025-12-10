Un cierre con los campeones

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Se bajó la persiana de la temporada del fútbol de la Región. Si bien aún quedan un par de partidos para finalizar la competencia femenina de LIFIPA, las otras ligas le pusieron un broche de oro a un 2025 que quedará en el recuerdo. Un repaso de los campeones de APLAFI, LIFEFU y Liga Amateur Platense
la caravana de la felicidad de los chicos de la categoría 2012 de el molino, que además de ganar el título en aplafi, le dijeron adiós a las competencias infantiles
las nenas de la categoría 2017 de siglo xxi muestran con orgullo los trofeos del bicampeonato
La categoría 2018 de el molino, que después de un gran año, se subió a lo más alto del podio
Un cierre de película tuvieron las chicas de la sub 14 de villa montoro en el torneo de la liga amateur
