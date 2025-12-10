Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Fútbol infantil |TERMINÓ EL AÑO PARA LOS CHICOS Y LAS CHICAS

Un cierre con los campeones

Se bajó la persiana de la temporada del fútbol de la Región. Si bien aún quedan un par de partidos para finalizar la competencia femenina de LIFIPA, las otras ligas le pusieron un broche de oro a un 2025 que quedará en el recuerdo. Un repaso de los campeones de APLAFI, LIFEFU y Liga Amateur Platense

Un cierre con los campeones

la caravana de la felicidad de los chicos de la categoría 2012 de el molino, que además de ganar el título en aplafi, le dijeron adiós a las competencias infantiles

10 de Diciembre de 2025 | 03:27
Multimedia

la caravana de la felicidad de los chicos de la categoría 2012 de el molino, que además de ganar el título en aplafi, le dijeron adiós a las competencias infantiles

las nenas de la categoría 2017 de siglo xxi muestran con orgullo los trofeos del bicampeonato

La categoría 2018 de el molino, que después de un gran año, se subió a lo más alto del podio

Un cierre de película tuvieron las chicas de la sub 14 de villa montoro en el torneo de la liga amateur

