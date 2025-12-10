Actividades: fiestas, libro y bingo

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

TALLER AUTOCUIDADO EN MAYORES

La Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP, invita al “Taller de Autocuidado en Personas Mayores” coorganizado con PAMI. Brindará un conjunto de herramientas y recomendaciones para el autocuidado de la salud, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades y accidentes. Con presencia de estudiantes de Ciencias Médicas, Odontología y Educación Física, el encuentro será este miércoles 10 de diciembre de 15 a 17 en 7 Nº 170, entre 35 y 36. Abierto y gratuito.

Fiesta en el Club reconquista

El Club Reconquista (calle 40 entre 15 y 16) cierra el año con la “Fiesta de la R”, el sábado 13 de diciembre, desde las 18. Habrá patio de comidas, premiación a deportistas, banda en vivo y muestra de danza, acrobacia en telas y patín.

presentación de libro

Mañana a las 19 se presentará en el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau (calle 11 entre 58 y 59) “Con sudor de tinta: cuentos policiales de Roberto Arlt”, una antología realizada por Gabriel Wainstein, Ramón Tarruela y Juan Sasturain. La obra fue editada por Mil Botellas.

Bingo a beneficio en villa elisa

El domingo 14 de diciembre, en la Peña el Estribo (Centenario 309, Villa Elisa), se realizará desde las 17 un bingo solidario a beneficio de la organización social “Callejeritos Villa Elisa”. Además, se desplegará una venta de garaje, habrá premios sorpresa y servicio de buffet.