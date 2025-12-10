Actividades: fiestas, libro y bingo

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
El Gobierno sale al mercado y busca U$S1.000 millones a una tasa del 9%
Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Pese a las obras en 44 y 1 garantizan el servicio del Tren Universitario
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio
Ya luce el árbol de Navidad y el pesebre frente al palacio municipal
Una cuadra de Barrio Norte “explotado de basura”
TALLER AUTOCUIDADO EN MAYORES
La Mesa de Trabajo de Personas Mayores de la UNLP, invita al “Taller de Autocuidado en Personas Mayores” coorganizado con PAMI. Brindará un conjunto de herramientas y recomendaciones para el autocuidado de la salud, mejorar la calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades y accidentes. Con presencia de estudiantes de Ciencias Médicas, Odontología y Educación Física, el encuentro será este miércoles 10 de diciembre de 15 a 17 en 7 Nº 170, entre 35 y 36. Abierto y gratuito.
El Club Reconquista (calle 40 entre 15 y 16) cierra el año con la “Fiesta de la R”, el sábado 13 de diciembre, desde las 18. Habrá patio de comidas, premiación a deportistas, banda en vivo y muestra de danza, acrobacia en telas y patín.
Mañana a las 19 se presentará en el Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau (calle 11 entre 58 y 59) “Con sudor de tinta: cuentos policiales de Roberto Arlt”, una antología realizada por Gabriel Wainstein, Ramón Tarruela y Juan Sasturain. La obra fue editada por Mil Botellas.
El domingo 14 de diciembre, en la Peña el Estribo (Centenario 309, Villa Elisa), se realizará desde las 17 un bingo solidario a beneficio de la organización social “Callejeritos Villa Elisa”. Además, se desplegará una venta de garaje, habrá premios sorpresa y servicio de buffet.
