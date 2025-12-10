Círculo Unidos estuvo de fiesta por anticipado

la categoría sub 12 de lealtad, que crece en silencio y a pulmón

Después de su primer año en la Liga Independiente (LIFIPA), el CírculoUnidos, que ya escribió una página dorada, se consagró campeón de la ZonaIntermedia, dejando en evidencia que fue el más regular y efectivo de 2025.

Pero además consagró campeonas a la categoría 2019, que desató toda la euforia después de jugar su partido, y la 2018, que se adjudicó la Copa de la Liga.

Anteriormente, y como se publicó en otras ediciones, UnidosdeOlmos fue otro de los equipos campeones.

EVERTON, EN LA LIGA AMATEUR

La categoría 2008 de Everton, por su parte, fue otro de los equipos que redondeó una gran campaña en la Liga Amateur Platense, al coronarse campeón en la última fecha del Clausura de la Zona A, tras golear a Polideportivo Gonnet. De esta forma, el Decano volvió a regalarle una estrella a su gente y a la institución que recibió otro trofeo para su vitrina.

COPA DE PLATA

En el marco de las finales de la Copa de Plata49º aniversario de LIFIPA, la categoría Sub 8 de Deportivo Lealtad se llevó el subcampeonato, después de perder el partido definitorio.

La nómina de los campeones de la Copa de Oro y Plata se darán a conocer en las próximas horas, por parte de LIFIPA.

GIMNASIA, CAMPEÓN EN LA SUB 10

A una fecha del cierre del torneo femenino de LISFI, en la última jornada celebrada el pasado fin de semana, las nenas de la categoría Sub 10 de Gimnasia se proclamaron campeonas.

En tanto que las chicas de 12 de Septiembre se quedaron con el subcampeonato.

Cabe recordar que en la Sub 17, los campeones compartidos son Nueva Fuerza y La Plata V.