Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca tras su salida de River: "Mi hermano es hincha"

Tras finalizar su vínculo con River Plate y quedar en libertad de acción, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja habló abiertamente sobre su futuro y no descartó la posibilidad de vestir la camiseta de Boca Juniors, el clásico rival del club de Núñez.
En una entrevista con ESPN Argentina, el atacante de 32 años rememoró su paso por River, donde marcó 62 goles en 159 partidos, y explicó que ahora está enfocado en descansar durante las vacaciones y analizar “la mejor opción” para su carrera y su familia. Sin embargo, cuando fue consultado sobre la chance de jugar en Boca, no cerró esa posibilidad y sostuvo que “uno no puede decir ‘de esta agua no beberé’”, dejando entrever que estaría dispuesto a evaluar una propuesta si llegara.
Borja también recordó que en el pasado hubo acercamientos con dirigentes de Boca antes de su llegada a River, tras la Copa América en plena pandemia, aunque finalmente no se concretó su llegada en ese momento. Destacó que esa experiencia, sumada a que tiene un hermano hincha de Boca, hace más atractiva la idea de un posible regreso al fútbol argentino con la camiseta Xeneize. "Mi hermano es hincha de Boca. Soy un argentino más, en cualquier momento vuelvo por allí", aseguró.
El colombiano finalizó su ciclo en River tras una temporada en la que perdió protagonismo y recibió críticas por su rendimiento, y ahora analiza ofertas tanto dentro como fuera del país, con opciones que incluyen ligas de Europa y otros mercados. En medio de esa situación, su declaración sobre Boca generó repercusión entre los hinchas y el mundo del fútbol.
