Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Deportes

Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca tras su salida de River: "Mi hermano es hincha"

Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca tras su salida de River: "Mi hermano es hincha"
11 de Diciembre de 2025 | 17:33

Escuchar esta nota

Tras finalizar su vínculo con River Plate y quedar en libertad de acción, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja habló abiertamente sobre su futuro y no descartó la posibilidad de vestir la camiseta de Boca Juniors, el clásico rival del club de Núñez. 

En una entrevista con ESPN Argentina, el atacante de 32 años rememoró su paso por River, donde marcó 62 goles en 159 partidos, y explicó que ahora está enfocado en descansar durante las vacaciones y analizar “la mejor opción” para su carrera y su familia. Sin embargo, cuando fue consultado sobre la chance de jugar en Boca, no cerró esa posibilidad y sostuvo que “uno no puede decir ‘de esta agua no beberé’”, dejando entrever que estaría dispuesto a evaluar una propuesta si llegara. 

Borja también recordó que en el pasado hubo acercamientos con dirigentes de Boca antes de su llegada a River, tras la Copa América en plena pandemia, aunque finalmente no se concretó su llegada en ese momento. Destacó que esa experiencia, sumada a que tiene un hermano hincha de Boca, hace más atractiva la idea de un posible regreso al fútbol argentino con la camiseta Xeneize. "Mi hermano es hincha de Boca. Soy un argentino más, en cualquier momento vuelvo por allí", aseguró.

El colombiano finalizó su ciclo en River tras una temporada en la que perdió protagonismo y recibió críticas por su rendimiento, y ahora analiza ofertas tanto dentro como fuera del país, con opciones que incluyen ligas de Europa y otros mercados. En medio de esa situación, su declaración sobre Boca generó repercusión entre los hinchas y el mundo del fútbol.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
+ Leidas

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

Un ex ministro, inquieto en la sede del Lobo

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo

Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia acordó un cronograma de pagos con los empleados para regularizar los salarios adeudados

Ya se empieza a jugar la Final: qué dijeron González Pírez y García Basso en la conferencia

Verón viajará a la final en Santiago: suspendido en el palco, irá a la popular

Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
La Ciudad
La entrada a un barrio de La Plata, copada por pastizales y baches: “Ya se cayó un no vidente”
Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras problemas eléctricos
El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
11/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Nuevos concejales, fútbol y cine
La Plata fue un "festival" de "colgado a la luz" en 2025: en un año se duplicaron
Policiales
Sur Finanzas: allanan un depósito y encuentran a la tesorera "in fraganti" cargando con cajas y celulares a una Hilux
El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
Choque y demoras en 7 y 50
Culpable: condenan a 26 años al profesor de básquet de La Plata acusado de abusar de sus alumnos
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
Política y Economía
Causa Andis: el juez Casanello citó a declarar a la exdirectora nacional Ornella Calvete
Escándalo en La Libertad Avanza: marginaron a Leila Gianni por armar su propio bloque
Un escenario polarizado y con tensiones de distinto tenor
La inflación en Argentina se aceleró en noviembre: subió 2,5% y acumula 31,4% en un año
Mar del Plata: Actualizan 4,3% la tarifa de Obras Sanitarias para 2026
Espectáculos
More Rial podría estar embarazada: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Wanda Nara, furiosa con Vero Lozano por un programa de TV
“No son las formas”: todo mal entre Eugenia Tobal y Martitegui en Masterchef Celebrity
Graciela Alfano se encontró con Milei y habló de Karina: “Es linda personalmente”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla