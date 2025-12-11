Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Choque y demoras en 7 y 50
11 de Diciembre de 2025 | 15:21

Escuchar esta nota

Un motociclista resultó herido pasado el mediodía de este jueves luego de ser embestido por un auto en la intersección de 7 y 50, en pleno centro de La Plata. El impacto generó preocupación entre los transeúntes y ocasionó demoras en el tránsito.

Según testigos, el siniestro ocurrió cuando un Ford Falcon que circulaba por avenida 7 habría cruzado con el semáforo en rojo y chocó a la moto que atravesaba la esquina. Tras el impacto, el conductor del auto no se habría detenido a asistir a la víctima.

El motociclista quedó tendido sobre el asfalto y fue rápidamente asistido por una ambulancia del SAME. En principio, no habría sufrido lesiones de gravedad.

El hecho provocó una importante congestión vehicular en la zona céntrica mientras personal médico trabajaba en el lugar. Minutos después, una patrulla municipal cortó el tránsito en la cuadra para facilitar las tareas de asistencia y garantizar la seguridad.

