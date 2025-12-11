Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

La Ciudad

La Plata fue un "festival" de conexiones eléctricas fraudulentas en 2025: en un año se duplicaron

Edelap realizó más de 3.500 actas de comprobación

La Plata fue un "festival" de conexiones eléctricas fraudulentas en 2025: en un año se duplicaron
11 de Diciembre de 2025 | 12:26

Escuchar esta nota

Edelap intensificó las acciones contra el fraude eléctrico, labrando más de 3.500 actas de comprobación en 2025 por manipulación de medidores y conexiones clandestinas directas a la red. Esta cifra duplica las detecciones de 2024, ello como resultado de la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y operativos para detectar y normalizar irregularidades.

Del total, más de 1.000 actas corresponden a locales gastronómicos, comercios de relevancia regional, supermercados barriales, edificios en construcción e importantes desarrollos inmobiliarios, mientras que más de 2.500 fueron emitidas a usuarios residenciales particulares.

En todos los casos comprobados, Edelap recupera el consumo no registrado, aplicando las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro y Conexión. En lo que va del año ya se ha recuperado más de 15 Gwh de energía, lo que equivale al consumo mensual de más de 74.000 usuarios residenciales.

Según se informó, con el objetivo de reforzar la capacidad de control en toda la región y actuar con mayor eficiencia en la normalización de las instalaciones , la distribuidora  ha destinado nuevos recursos que permiten  optimizar la detección de los casos con fraude eléctrico. 

Los operativos se realizan de manera conjunta entre personal especializado de la distribuidora y efectivos policiales. Una vez verificada la instalación, se procede a desarticular conexiones clandestinas, retirar tendidos peligrosos y labrar el acta correspondiente.

Además, la empresa evalúa iniciar acciones penales contra los responsables de las conexiones clandestinas y contra quienes ofrecen o ejecutan maniobras para manipular las instalaciones eléctricas.

"El robo de energía, en cualquiera de sus modalidades, sobrecarga la red, provoca daños en las instalaciones y afecta la calidad del servicio que reciben los usuarios correctamente conectados, generando baja tensión o cortes", indicaron.

cabe destacar que robar energía es un delito penado con hasta 6 años de prisión, y pone en riesgo la vida de quien manipula la red y de terceros. "Para denunciar maniobras de fraude eléctrico u ofrecimientos de conexiones ilegales, la comunidad puede comunicarse de forma anónima y gratuita, las 24 horas, al 0800 222 3335", precisaron desde Edelap.

