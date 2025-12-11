La Plata fue un "festival" de conexiones eléctricas fraudulentas en 2025: en un año se duplicaron

Recomendaciones para la final: el dispositivo de seguridad para la hinchada de Estudiantes
Recomendaciones para la final: el dispositivo de seguridad para la hinchada de Estudiantes
Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
Escándalo en AFA: allanan casas de los presuntos testaferros por la mansión vinculada a “Chiqui” Tapia y Toviggino
Asumieron los nuevos concejales en La Plata: quiénes son y cómo queda el Concejo Deliberante
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
Habló en Oslo Corina Machado, Premio Nobel de la Paz: “Se necesita coraje para luchar por la libertad"
Rock en Baradero 2026: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Mato un Policia Motorizado y La Vela Puerca lideran un line-up sorprendente
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Se reaviva una vieja polémica en La Plata: el descontrol en los recitales en el Estadio y un largo historial de reclamos
Cómo afectará a los valores de las propiedades el nuevo COUT de La Plata
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
La Plata estrena su nuevo cartel de bienvenida en el oeste: ¿dónde está?
Cambios y tensión en Telefe: Wanda Nara está intratable porque Vero Lozano se quedaría con un importante programa
Pedro Rosemblat enfrentó los rumores de separación de Lali Espósito, que dijo
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
La Cruz Roja ya inscribe en La Plata para el curso de Guardavidas: requisitos, duración y lo que hay que saber
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Dolor en La Plata por la muerte del contador y economista Luis Scuriatti
Qué se sabe del hallazgo de Viagra y otros fármacos en los arroyos de La Plata
Pacto parental: crece un acuerdo entre padres para demorar el celular
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Edelap realizó más de 3.500 actas de comprobación
Escuchar esta nota
Edelap intensificó las acciones contra el fraude eléctrico, labrando más de 3.500 actas de comprobación en 2025 por manipulación de medidores y conexiones clandestinas directas a la red. Esta cifra duplica las detecciones de 2024, ello como resultado de la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y operativos para detectar y normalizar irregularidades.
Del total, más de 1.000 actas corresponden a locales gastronómicos, comercios de relevancia regional, supermercados barriales, edificios en construcción e importantes desarrollos inmobiliarios, mientras que más de 2.500 fueron emitidas a usuarios residenciales particulares.
En todos los casos comprobados, Edelap recupera el consumo no registrado, aplicando las penalidades previstas en el Reglamento de Suministro y Conexión. En lo que va del año ya se ha recuperado más de 15 Gwh de energía, lo que equivale al consumo mensual de más de 74.000 usuarios residenciales.
Según se informó, con el objetivo de reforzar la capacidad de control en toda la región y actuar con mayor eficiencia en la normalización de las instalaciones , la distribuidora ha destinado nuevos recursos que permiten optimizar la detección de los casos con fraude eléctrico.
Los operativos se realizan de manera conjunta entre personal especializado de la distribuidora y efectivos policiales. Una vez verificada la instalación, se procede a desarticular conexiones clandestinas, retirar tendidos peligrosos y labrar el acta correspondiente.
Además, la empresa evalúa iniciar acciones penales contra los responsables de las conexiones clandestinas y contra quienes ofrecen o ejecutan maniobras para manipular las instalaciones eléctricas.
LE PUEDE INTERESAR
La Plata, con baja presión de agua este jueves: la explicación de Absa
"El robo de energía, en cualquiera de sus modalidades, sobrecarga la red, provoca daños en las instalaciones y afecta la calidad del servicio que reciben los usuarios correctamente conectados, generando baja tensión o cortes", indicaron.
cabe destacar que robar energía es un delito penado con hasta 6 años de prisión, y pone en riesgo la vida de quien manipula la red y de terceros. "Para denunciar maniobras de fraude eléctrico u ofrecimientos de conexiones ilegales, la comunidad puede comunicarse de forma anónima y gratuita, las 24 horas, al 0800 222 3335", precisaron desde Edelap.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí