Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Policiales

El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy por el falso testimonio

El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy por el falso testimonio
11 de Diciembre de 2025 | 15:59
11 de Diciembre de 2025 | 15:59

Escuchar esta nota

El juicio oral por falso testimonio agravado contra Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, desprendido de la causa por el cuádruple femicidio de La Loma, ingresó este jueves en su etapa de alegatos. Tras cinco jornadas de debate, tanto la fiscalía como la querella reclamaron penas severas y la inmediata detención de los dos imputados, acusados de haber desviado la investigación y de provocar que Osvaldo Martínez permaneciera 185 días preso, hasta ser finalmente absuelto por el Tribunal de Casación Penal bonaerense y la Suprema Corte provincial.

El alegato de la fiscalía

El fiscal Mariano Sibuet abrió la instancia con un repaso minucioso de la prueba producida en el debate y de la incorporada por lectura. Sostuvo que quedó demostrado que Godoy y Tagliaferro mintieron deliberadamente e inculparon de manera falsa a Martínez durante la etapa inicial del caso.

Al cierre de su exposición solicitó siete años de prisión para Godoy y ocho para Tagliaferro, además de la detención inmediata de ambos al conocerse el veredicto.

La querella pidió el máximo

En representación de Martínez, los abogados Horacio Samamé y Belén Chapur adhirieron a los argumentos del fiscal, aunque reclamaron la pena máxima prevista por el delito: diez años de prisión, también con detención inmediata.

Samamé remarcó el daño causado por las falsas imputaciones, señalando que Martínez fue “estigmatizado como el karateca asesino de mujeres”, cuando en realidad era —y es— un ciudadano inocente, hoy ingeniero y trabajador de una empresa petrolera estatal. Recordó que estuvo 185 días privado de su libertad por un hecho que no cometió.

> “Por los motivos que sean, Godoy y Tagliaferro quisieron arruinar la vida del hoy ingeniero Osvaldo Martínez”, afirmó.

La defensa de Godoy

La defensora oficial Flavia Ripani sostuvo que su asistida no incurrió en falso testimonio y reclamó la absolución. Como pedido subsidiario, solicitó que, en caso de condena, se aplique una pena en suspenso y se inicien los trámites para un eventual arresto domiciliario.

La defensa de Tagliaferro

El abogado Gonzalo Escaray insistió en que su defendido “no mintió en ningún momento” y atribuyó los errores de la investigación original a la fiscalía y al juzgado de Garantías que intervino en aquel momento. La defensa, sin embargo, no explicó por qué Tagliaferro omitió informar en el juicio de 2014 que había solicitado el cobro de la recompensa de 300 mil pesos, cuyo otorgamiento dependía de que Martínez fuera condenado. Ese dato fue clave para que el TOC III lo calificara como “testigo interesado”, criterio ratificado por Casación y la Suprema Corte.

Escaray pidió la absolución, y de manera subsidiaria, una pena mínima de un año en suspenso y la posibilidad de iniciar el trámite para un arresto domiciliario.

Últimas palabras y fecha del veredicto

Tras los alegatos, el juez Emir Alfredo Caputo Tártara, del TOC IV, invitó a los acusados a pronunciar sus últimas palabras.
Godoy expresó: “No tengo nada para decir”.
Tagliaferro afirmó: “Solo colaboré con la Justicia y espero que se haga justicia”.

La lectura del veredicto quedó fijada para el lunes 29 de diciembre, oportunidad en la que el juez, a través de la secretaría a cargo de Analía Reyes, definirá si los acusados son absueltos o condenados y, en ese caso, si corresponde su detención inmediata y bajo qué modalidad.

Un caso bisagra

El proceso es considerado un caso bisagra: casi no existen antecedentes de juicios orales por falso testimonio agravado en el Departamento Judicial La Plata. La expectativa es alta porque el fallo podría fijar un mensaje contundente. Mentir en un expediente penal tiene consecuencias que pueden arruinar vidas y comprometer el funcionamiento de la Justicia.
Ahora, la última palabra quedará en manos del juez.
 

