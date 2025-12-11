Morena Rial podría estar embarazada: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena

More Rial presentó un pedido especial mientras está alojada en la cárcel de Magdalena, en medio de la posibilidad de un tercer embarazo. Según trascendió, tuvo un atraso en su periodo menstrual que encendió las alarmas.

En este contexto, su abogado Alejandro Cipolla reveló que la hija de Jorge Rial tiene una celda para ella: “No puede estar mezclada con la población porque no pueden garantizar la seguridad”.

“Normalmente, ninguna persona que esté expuesta a los medios está con la población por temor a que les pase algo”, añadió el letrado. Guido Zaffora, por su parte, sumó: “Lo que me contaban es que está sin hacer nada, que no tiene televisor porque no está en un espacio común, sino en una celda sola”.

“Ahora sé que le llevaron lápices de colores y, además, ella pide mucha gaseosa. Lo que me contaban también es que Morena no está pasando buenos días. La semana pasada,estaba de mejor humor por la esperanza de que le dieran la domiciliaria y esto fue un palazo”, informó el periodista.

Junto a Cipolla trabaja Martín Leiro en su defensa, quiénes confirmaron que en los próximos días la famosa se realizará un test para saber si está o no embarazada y, en caso de que dé positivo, se solicitará la domiciliaria y, de lo contrario, continuará en Magdalena.