La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral

Recomendaciones para la final: el dispositivo de seguridad para la hinchada de Estudiantes
Recomendaciones para la final: el dispositivo de seguridad para la hinchada de Estudiantes
Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
Escándalo en AFA: allanan casas de los presuntos testaferros por la mansión vinculada a “Chiqui” Tapia y Toviggino
Asumieron los nuevos concejales en La Plata: quiénes son y cómo queda el Concejo Deliberante
La Plata, con baja presión de agua este jueves: la explicación de Absa
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
La Plata fue un "festival" de conexiones eléctricas fraudulentas en 2025: en un año se duplicaron
¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
Habló en Oslo Corina Machado, Premio Nobel de la Paz: “Se necesita coraje para luchar por la libertad"
Rock en Baradero 2026: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Mato un Policia Motorizado y La Vela Puerca lideran un line-up sorprendente
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Se reaviva una vieja polémica en La Plata: el descontrol en los recitales en el Estadio y un largo historial de reclamos
Cómo afectará a los valores de las propiedades el nuevo COUT de La Plata
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
La Plata estrena su nuevo cartel de bienvenida en el oeste: ¿dónde está?
Cambios y tensión en Telefe: Wanda Nara está intratable porque Vero Lozano se quedaría con un importante programa
Pedro Rosemblat enfrentó los rumores de separación de Lali Espósito, que dijo
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
La Cruz Roja ya inscribe en La Plata para el curso de Guardavidas: requisitos, duración y lo que hay que saber
Mendoza, la mejor ciudad para vivir según un ranking de la UBA: ¿por qué?
Dolor en La Plata por la muerte del contador y economista Luis Scuriatti
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo resolvió hoy la conducción de la central obrera, luego que el Gobierno enviara el proyecto para su debate
Escuchar esta nota
La CGT convocó a una marcha para el 18 de diciembre al Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que hoy envió al Senado para su debate.
Así lo resolvió hoy el Consejo Directivo de la central obrera, que se reunió para expresar un rechazo abierto a la iniciativa del oficialismo.
“En la reunión va a haber rosca de palacio, pero también va a haber callle”, había anticipado una fuente, por lo que no se descarta que, finalmente, el ala más dura de la dirigencia termine imponiendo algún tipo de plan de acción.
En la antesala de la reunión de este jueves, la nueva conducción de la CGT, Jorge Sola, Christian Jerónimo y Octavio Arguello, y el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, mantuvo una reunión con senadores peronistas que se comprometieron a rechazar cualquier reforma, por lo que trabajarán en forma conjunta entre los legisladores, gobernadores del PJ y las centrales sindicales para impedir el avance de la reforma laboral.
Tras la reunión, Jerónimo reiteró que “no hay una negociación ni un intercambio con el Gobierno” y que el proyecto difundido, que no es el definitivo, “es unilateral y por imposiciones”. "Nosotros creemos que si hay que construir un ámbito en el cual se ejecuta la modernización laboral, tenemos un instrumento que son las convenciones colectivas de trabajo”, agregó.
El Gobierno optó por evitar escalar una confrontación directa con el sindicalismo y no incluirá en la reforma laboral lo referido a las restricciones para las cuotas solidarias que figuraban en la redacción original del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que generó tensión con la central obrera, que rechazó la posibilidad desde el inicio, y que en un gesto de malestar se ausentó, vía Gerardo Martínez, de la última reunión del Consejo de Mayo.
LE PUEDE INTERESAR
Quienes trabajen a través de las app serán considerados "independientes"
LE PUEDE INTERESAR
Nuevas reglas para la actividad sindical: asambleas con permiso
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí