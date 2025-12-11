Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral

Lo resolvió hoy la conducción de la central obrera, luego que el Gobierno enviara el proyecto para su debate

La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral
11 de Diciembre de 2025

La CGT convocó a una marcha para el 18 de diciembre al Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que hoy envió al Senado para su debate.

Así lo resolvió hoy el Consejo Directivo de la central obrera, que se reunió para expresar un rechazo abierto a la iniciativa del oficialismo.

“En la reunión va a haber rosca de palacio, pero también va a haber callle”, había anticipado una fuente, por lo que no se descarta que, finalmente, el ala más dura de la dirigencia termine imponiendo algún tipo de plan de acción.

En la antesala de la reunión de este jueves, la nueva conducción de la CGT, Jorge Sola, Christian Jerónimo y Octavio Arguello, y el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, mantuvo una reunión con senadores peronistas que se comprometieron a rechazar cualquier reforma, por lo que trabajarán en forma conjunta entre los legisladores, gobernadores del PJ y las centrales sindicales para impedir el avance de la reforma laboral.

Tras la reunión, Jerónimo reiteró que “no hay una negociación ni un intercambio con el Gobierno” y que el proyecto difundido, que no es el definitivo, “es unilateral y por imposiciones”. "Nosotros creemos que si hay que construir un ámbito en el cual se ejecuta la modernización laboral, tenemos un instrumento que son las convenciones colectivas de trabajo”, agregó.

El Gobierno optó por evitar escalar una confrontación directa con el sindicalismo y no incluirá en la reforma laboral lo referido a las restricciones para las cuotas solidarias que figuraban en la redacción original del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que generó tensión con la central obrera, que rechazó la posibilidad desde el inicio, y que en un gesto de malestar se ausentó, vía Gerardo Martínez, de la última reunión del Consejo de Mayo.

