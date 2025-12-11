Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras problemas eléctricos

El Tren Roca a La Plata circuló con servicio limitado por problemas en la alimentación eléctrica. A causa de esto, tanto la conexión a la capital bonaerense como el resto de los ramales, funcionaron con demoras hasta hace unos minutos, cuando se confirmó que se estaba normalizando.

Los servicios eléctricos normalizan sus frecuencias tras problemas técnicos en la cabecera #PlazaConstitución. 17:02 h https://t.co/c3sAi5MyOR — Info Tren Roca (@infotrenroca) December 11, 2025

A las 14.40 hs, desde Trenes Argentinos informaron que el servicio a La Plata estaba limitado debido a inconvenientes en Tolosa. Al cabo de una hora, sumaron: “Los servicios eléctricos funcionan con demoras tras problemas técnicos en la cabecera Plaza Constitución”.

Poco después, indicaron: “El ramal La Plata completa su recorrido con demoras tras problemas de alimentación eléctrica en Tolosa”.

Los usuarios del Tren Roca que viajen desde o hacia la capital bonaerense deberán armarse de paciencia, entre demoras, cancelaciones y servicios limitados.