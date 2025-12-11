Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”

Los rumores de romance entre Luciana Salazar y Ramiro Marra dejaron de ser especulaciones cuando la modelo rompió el silencio, contó cómo se conocieron y no descartó continuar su vínculo. La noticia la dio a conocer Paula Varela esta tarde en Intrusos.

Según reveló la periodista, ni Salazar ni Marra pueden negar la cena juntos en un exclusivo restaurante de Palermo porque había muchos presentes. Ella llegó acompañada de una amiga y él, solo.

Tras conocerse la noticia, Luciana Salazar reveló cómo se conocieron: “Nos vimos ayer por primera vez en un restaurante. Él, muy amablemente, me vino a saludar, y nos terminamos dando cuenta de que nos unían nuestras infancias”.

“Es muy amoroso, me contó anécdotas de mi vida que ni yo me acordaba. ¡Lo que me hizo reír”, agregó la ex de Martín Redrado. En este contexto, Paula Varela aclaró: “Él iba a uno de varones y ella a uno de mujeres pero los colegios se unían”.

“Me empezó a seguir en Instagram y yo le devolví el seguimiento. Le hizo la noche”, sumó, a lo que la panelista de Intrusos agregó: “Me dijo ‘¿Sabes que yo le conté a él que justo una persona de la política me dijo que me lo quería presentar. Nos matamos de risa’”.

Según revelaron los presentes, el libertario “agarró la silla y no se movió más, estaban muy pegaditos”. En cuanto a cómo terminó la noche, confirmó: “No nos fuimos juntos, es la primera vez que lo veía pero si me invita a una cita, le respondo por privado”.