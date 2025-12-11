Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Política y Economía

Escándalo en La Libertad Avanza: marginaron a Leila Gianni por armar su propio bloque

Escándalo en La Libertad Avanza: marginaron a Leila Gianni por armar su propio bloque
11 de Diciembre de 2025 | 17:09

Escuchar esta nota

La concejal Leila Gianni, quien recientemente asumió su banca en el Concejo Deliberante de La Matanza, quedó relegada del bloque de La Libertad Avanza (LLA) después de decidir formar una bancada propia bajo el nombre Alianza Libertad Republicana, en asociación con ediles cercanos al PRO

Desde el entorno del espacio libertario en la Tercera Sección Electoral emitieron un duro comunicado en el que aseguraron que Gianni “no pertenece, no representa ni está autorizada a hablar en nombre” de LLA, y acusaron a la concejal de “traición” por haber roto con la bancada el mismo día en que asumió su cargo tras las elecciones del 7 de septiembre.

Según allegados a Gianni, su salida del bloque se produjo en medio de tensiones internas con referentes locales como Sebastián Pareja, armador político bonaerense cercano a la mesa chica del partido, y con dirigentes que responden a él dentro de la estructura del espacio. Alegan que la concejal fue excluida de actividades partidarias, que no recibió apoyo logístico durante la campaña y que se le negó la jefatura de bloque en el Concejo, así como la posibilidad de ocupar la vicepresidencia segunda del cuerpo deliberativo. 

En respuesta, Gianni remarcó por redes sociales que no se fue de La Libertad Avanza, sostuvo que mantiene “afinidad” con el presidente Javier Milei y sus ideas y defendió el saludo institucional que brindó al intendente Fernando Espinoza en la jura, calificándolo como un gesto protocolar. 

La edil, que antes de asumir había ejercido cargos en el Ministerio de Capital Humano, pasó a encabezar un bloque propio acompañado por dirigentes afines al PRO, entre ellos Hernán Finocchiaro, Javier Ferreyra y Ricardo Lococco, lo que profundizó las diferencias con sus excompañeros de LLA.

Desde LLA insistieron en que la ruptura fue “deliberada y planificada”, y señalaron que la actitud de Gianni no solo no representó al partido en el distrito, sino que también buscó “generar división interna”. Añadieron que su paso por el espacio fue “meramente circunstancial y electoral” sin construcción territorial real.

El conflicto refleja las tensiones en el armado libertario local, con sectores más alineados a Pareja y otros que buscan nuevas alianzas políticas, lo que podría tener impacto en la dinámica interna del espacio de cara a futuros procesos electorales.

