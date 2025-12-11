El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, estará presente este sábado en Santiago del Estero en la final del Torneo Clausura 2025 que disputarán el Pincha y la Academia.
Es novedad porque habitualmente, la Brujita no de ir a los partidos fuera de UNO y sobre todo en este tipo de instancias. Pero sobre todo porque está suspendido por la AFA como presidente del club.
Lo cierto es que Verón arribará a la capital santiagueña el mismo sábado. Lo podría hacer con el grupo de dirigentes que va ese mismo día un vuelo privado o bien de manera personal.
Si bien Verón hasta por cábala prefirió no ir anteriormente ni en Lanús (2023, Copa Argentina), ni en las dos veces anteriores en Santiago (2024 Copa de la Liga y Trofeo de Campeones), la pelea con AFA y este condimento de la suspensión, lo hizo cambiar de idea.
"Va con amigos y a la popular", indicaron allegados. Las veces anteriores que Verón estuvo en la tribuna fueron ante Lanús 2006 (había sido expulsado el fin de semana anterior vs Vélez) y anteriormente en el año 1995 en un clásico ante Gimnasia.
También en UNO, a fines del 2021. Allí, Verón siguió la victoria de Estudiantes ante Huracán. Precisamente lo hizo en la cabecera del arco que da a la calle 57. Su presencia fue en homenaje a Gonzalo "Pipi" Alonso, el hincha y socio asesinado por esos días.
Vale recordar que como dirigente, Verón no podrá asistir ya que está suspendido. El fallo del Tribunal de Disciplina se dio el pasado 27 de noviembre. Allí, se decidió suspender por seis meses a Verón como presidente de Estudiantes, por considerarlo responsable de dar la orden de hacer un pasillo de espaldas a Rosario Central, luego de que la AFA proclame al Canalla campeón de la tabla anual de la Liga Profesional.
