¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central

En un verdadero bombazo en Arroyito, Ariel Holan deja hoy su cargo como director técnico de Rosario Central, según informó el propio club a través de sus redes sociales hoy al mediodía. La decisión se toma de "común acuerdo" entre ambas partes y en buenos términos, cerrando así un ciclo que estaba vigente hasta fin de año.

El comunicado oficial del club auriazul agradece la labor del entrenador y destaca que “su nombre ya forma parte de la historia de Central”, en referencia al título de Liga obtenido recientemente por el equipo, reconocimiento al que Holan contribuyó como director técnico en 2025.

Holan había llegado a Rosario Central a fines de 2024, sustituyendo a Matías Lequi en el banco canalla, y desde entonces dirigió al equipo en 42 partidos, con un registro de 22 triunfos, 13 empates y 7 derrotas. Bajo su conducción, el plantel logró la máxima cantidad de puntos en la tabla anual del fútbol argentino, un logro que valió el polémico reconocimiento oficial de Campeón de Liga 2025 por parte de la AFA.

Durante su gestión, Holan contó con figuras destacadas como Ángel Di María, quien volvió al club en 2025 y fue pieza clave tanto dentro como fuera de la cancha, y otros jugadores que integraron un plantel competitivo a lo largo de la temporada.

La salida de Holan se produce en un momento de transición para el club, que ahora deberá definir quién ocupará el cargo de entrenador de cara a la próxima temporada 2026.

La despedida de Central

"Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre".