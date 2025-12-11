Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Deportes |No le renovaron el contrato

¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central

¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central
11 de Diciembre de 2025 | 13:48

Escuchar esta nota

En un verdadero bombazo en Arroyito, Ariel Holan deja hoy su cargo como director técnico de Rosario Central, según informó el propio club a través de sus redes sociales hoy al mediodía. La decisión se toma de "común acuerdo" entre ambas partes y en buenos términos, cerrando así un ciclo que estaba vigente hasta fin de año. 

El comunicado oficial del club auriazul agradece la labor del entrenador y destaca que “su nombre ya forma parte de la historia de Central”, en referencia al título de Liga obtenido recientemente por el equipo, reconocimiento al que Holan contribuyó como director técnico en 2025.

Holan había llegado a Rosario Central a fines de 2024, sustituyendo a Matías Lequi en el banco canalla, y desde entonces dirigió al equipo en 42 partidos, con un registro de 22 triunfos, 13 empates y 7 derrotas. Bajo su conducción, el plantel logró la máxima cantidad de puntos en la tabla anual del fútbol argentino, un logro que valió el polémico reconocimiento oficial de Campeón de Liga 2025 por parte de la AFA.

Durante su gestión, Holan contó con figuras destacadas como Ángel Di María, quien volvió al club en 2025 y fue pieza clave tanto dentro como fuera de la cancha, y otros jugadores que integraron un plantel competitivo a lo largo de la temporada. 

La salida de Holan se produce en un momento de transición para el club, que ahora deberá definir quién ocupará el cargo de entrenador de cara a la próxima temporada 2026

 

LE PUEDE INTERESAR

Recomendaciones para la final: el dispositivo de seguridad para la hinchada de Estudiantes

LE PUEDE INTERESAR

Santiago Ascacibar, versión 2026: ¿A Boca, a River o se queda en Estudiantes?

La despedida de Central

 

"Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los socios del gol: desde hoy pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

La Provincia convalidó la ordenanza del nuevo COU, que ya comienza a regir

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Burla al régimen: cómo salió Corina de Venezuela

Jueves con calor y anuncian más tormentas en La Plata: para cuándo se esperan
+ Leidas

Plateas agotadas y mucho malestar del lado Pincha

Gimnasia presenta a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío

Un ex ministro, inquieto en la sede del Lobo

El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio

Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel

Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei

Estatales reclaman que la Provincia pague el aguinaldo “en término”

¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones
Últimas noticias de Deportes

Recomendaciones para la final: el dispositivo de seguridad para la hinchada de Estudiantes

Santiago Ascacibar, versión 2026: ¿A Boca, a River o se queda en Estudiantes?

Reconquista y Atenas, la Superfinal del básquet platense

La historia de la rivalidad entre Estudiantes y Racing: título, chilena, Copa y cuatro detenidos
La Ciudad
11/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Nuevos concejales, fútbol y cine
La Plata fue un "festival" de conexiones eléctricas fraudulentas en 2025: en un año se duplicaron
La Plata, con baja presión de agua este jueves: la explicación de Absa
La Cruz Roja ya inscribe en La Plata para el curso de Guardavidas: requisitos, duración y lo que hay que saber
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
Política y Economía
La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral
Quienes trabajen a través de las app serán considerados "independientes"
Nuevas reglas para la actividad sindical: asambleas con permiso
La reforma laboral que impulsa el Gobierno elimina el trabajo a distancia
Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
Policiales
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
“Tenemos el arma cargada”: la trama de otro feroz ataque a jubilados
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Los Hornos “no está para bollos” y prometen actuar contra los robos
Casación anula la condena del “caso del ternerito”
Espectáculos
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Martin Leiro, abogado de Morena, confirmó el rechazo de la prisión domiciliaria ¿Qué piensa Jorge Rial?
A una semana del nacimiento: Rocío Marengo recibió el alta pero su bebe seguirá en el sanatorio
Cambios y tensión en Telefe: Wanda Nara está intratable porque Vero Lozano se quedaría con un importante programa
¡Y un día, Shakira descansó! Aprovechó su día libre antes de su última presentación en Vélez: qué hizo 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla