Un escenario polarizado y con tensiones de distinto tenor

El resultado electoral del 7 de septiembre en La Plata, sin dudas cambió el tablero de las relaciones de fuerza en la política local, donde Fuerza Patria había obtenido el 43,65 por ciento y La Libertad Avanza, el 36,25.

Así se vio reflejado hoy donde el peronismo incrementó el número en dos bancas, quedando, con 12 escaños, a sólo un voto del quórum y de la mayoría simple. También lo expresa el aumento del volumen de LLA, que pasó de cuatro miembros a tener siete. Y, sin duda, que las mencionadas hayan sido las únicas dos fuerzas que lograron superar el 8,33 por ciento de los votos (el piso para elegir un concejal) es consecuencia de una polarización que se da en los niveles nacional, provincial y local.

Los temas estructurales para la Ciudad que trabajó Julio Alak, como el Plan de Ordenamiento Territorial, el pliego de concesión para un nuevo sistema de transporte y la creación de un ente del Cementerio, entre otros, ya fueron sancionados con la anterior composición. Por lo tanto, aún es incierta la agenda de expedientes que el deliberativo podría abordar a partir de marzo.

Lo que es seguro es que el oficialismo se encontrará con una oposición mucho más férrea y concentrada y obligado a buscar en los monobloques de las terceras fuerzas los aliados para obtener el quórum y la mayoría simple.

Si ése es el desafío del oficialismo, el de la oposición pasará por mantener la armonía en una bancada que aún requiere un proceso para galvanizarse: los violetas están integrados por dos ediles que responden a Carolina Piparo, dos que respoden a Sebastián Pareja; dos del ala bullrichista y una vinculada a Santiago Caputo. Lograr la armonía entre todas las vertientes es un objetivo de largo aliento. Pero el otro frente es el bloque “amigo” del PRO-JxC, desde donde indican que acompañarán votaciones en conjunto pero “sin perder la identidad amarilla”. Habrá que ver en la práctica la forma y éxito que adoptan estas intenciones.