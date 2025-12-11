Sur Finanzas: allanan un depósito en Lomas de Zamora y encuentran a la tesorera "in fraganti" con cajas y celulares

Un operativo en curso de la Justicia Federal sorprendió hoy a la tesorera de la financiera Sur Finanzas transportando cajas en una camioneta durante un allanamiento en un galpón de Turdera, partido de Lomas de Zamora, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades de la firma.

La intervención comenzó esta tarde por orden del juez Luis Armella, quien investiga las actividades de la empresa vinculada a Ariel Vallejo. Fuentes judiciales informaron que, al llegar al predio, efectivos de Policía Federal encontraron a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, cargando cajas dentro de una Toyota SW4, en la que también hallaron cinco teléfonos celulares escondidos bajo uno de los asientos.

La mujer fue demorada a una cuadra del galpón, mientras el magistrado evalúa si ordena su detención por el presunto ocultamiento de pruebas.

El allanamiento se activó tras una denuncia anónima de un comerciante local, de 72 años, quien alertó a la fiscal Cecilia Incardona sobre movimientos sospechosos de camionetas ploteadas con el logo de Sur Finanzas llevando numerosas cajas al galpón de Avenida Hipólito Yrigoyen al 11818, cerca de un lavadero de autos. El hombre afirmó que los vehículos habían estado circulando “hace veinte o veinticinco días” hacia ese lugar y que volvieron a hacerlo recientemente.

Además de este procedimiento en Turdera, el juez Armella había librado siete allanamientos en la zona de Capital Federal sobre oficinas y sedes de empresas vinculadas a Vallejo, entre ellas Minella Stadium S.A., Pro Entertainment S.A. y Roma Inversiones S.A., como parte del mismo expediente.

También se ordenaron otros dos procedimientos en Lomas de Zamora: uno para revisar una caja de seguridad de Sur Finanzas y otro en un domicilio declarado como la sede de un comercio de joyería y compra de oro, bajo el nombre de fantasía “Lilian”, presuntamente administrado por la pareja de Vallejo. La causa se encuentra en pleno desarrollo y se esperan más detalles oficiales a medida que avance el operativo.