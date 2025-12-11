“No son las formas”: todo mal entre Eugenia Tobal y Martitegui en Masterchef Celebrity

La actriz Eugenia Tobal, quien fue la última eliminada de MasterChef Celebrity, habló sobre su supuesto enfrentamiento con el chef Germán Martitegui, conflicto que la habría llevado a querer dar un paso al costado en la competencia.

El ciclo que conduce Wanda Nara continúa liderando el rating de su franja horaria y Tobal dialogó con Verónica Lozano, en una entrevista íntima para su ciclo “Chef Al Diván”, sobre su paso por el reality culinario de Telefe y negó que haya mala onda con el jurado de MasterChef.

“No pasó nada”, confesó Tobal y, en la misma línea, reconoció que, a pesar de ser una competencia, está al tanto de que los chefs también interpretan un personaje: “Creo que todos juegan un rol y tienen un personaje en el jurado, tanto él (Martitegui) como Donato o Betu”. Sobre el supuesto cruce que no salió al aire, reconoció que existió, pero atribuyó la “pelea” a que ella estaba atravesando un difícil momento detrás de cámaras.

“Lo hablábamos igual con él. Creo que fue algo también que yo estaba muy sensible. No fueron días muy agradables para mí. Durante dos semanas, casi diez días, fueron bastante tensos en mi vida personal. Entonces también hago mea culpa y que muchas de las cosas también te afectan un poco más”, comentó.

“Quizás me molestó la manera, las críticas están buenísimas si son constructivas y no destructivas”, expresó. "Pero no fue una crítica destructiva, tal vez son las formas. Quedó todo bien y nos hemos abrazado", cerró la actriz.