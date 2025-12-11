La Plata, con baja presión de agua este jueves: la explicación de Absa

Un sector de La Plata se encuentra con baja presión de agua este jueves 11 de diciembre. Según informó Absa, "inconvenientes en la red eléctrica afectan el funcionamiento de dos perforaciones de agua ubicadas en 167 y 76, y en Avenida 66 y 177, de Los Hornos".

Según el comunicado enviado por la empresa prestataria, "la salida de servicio de estos equipos disminuye el caudal de agua enviado a la cisterna de Parque San Martín, por lo que puede registrarse baja presión en la zona de influencia de esta Estación Elevadora de Agua".

Por esta razón es que solicitó a los usuarios "cuidar el agua de red disponible, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales".