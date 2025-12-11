La inflación en Argentina se aceleró en noviembre: subió 2,5% y acumula 31,4% en un año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en noviembre de 2025 los precios al consumidor aumentaron 2,5%, superando la inflación de octubre y marcando una nueva aceleración en la evolución de los precios. Ese dato representa un alza mensual más alta respecto al 2,3% del mes previo y confirma que los aumentos siguen por encima del 2% por tercer mes consecutivo.

En términos interanuales, la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 31,4%, mientras que en lo que va del año, hasta noviembre, los precios ya treparon un 27,9%.

La suba general de precios respondió a fuertes incrementos en varios rubros esenciales: Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles lideraron las variaciones, seguidos por Transporte, reflejando las recientes actualizaciones tarifarias y ajustes en tarifas públicas.

El resultado mensual confirmó las proyecciones de consultoras privadas, que anticiparon un incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2,3% y 2,5% para noviembre, con presión adicional desde alimentos y bebidas no alcohólicas y servicios regulados como luz, gas y transporte.

Este panorama de precios elevado mantiene la atención sobre el poder adquisitivo de los hogares argentinos y plantea interrogantes sobre cómo evolucionará la inflación en diciembre y en los primeros meses de 2026, especialmente en un contexto de ajustes tarifarios y cambios en subsidios.