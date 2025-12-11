El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
Verón viajará a la final en Santiago: suspendido en el palco, irá a la popular
La inflación en Argentina se aceleró en noviembre: subió 2,5% y acumula 31,4% en un año
Tren Roca a La Plata con servicios limitados por problemas eléctricos
Sur Finanzas: allanan un depósito y encuentran a la tesorera "in fraganti" con cajas y celulares
Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
Asumieron los ediles electos de La Plata y el Concejo local arranca nueva etapa
Rige el alerta "Amarillo" en La Plata por tormentas y granizo: a qué hora se esperan
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
Culpable: condenan a 26 años al profesor de básquet de La Plata acusado de abusar de sus alumnos
La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral
¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
La Plata, con baja presión de agua este jueves: la explicación de Absa
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
“No son las formas”: todo mal entre Eugenia Tobal y Martitegui en Masterchef Celebrity
Graciela Alfano se encontró con Milei y habló de Karina: “Es linda personalmente”
La Plata fue un "festival" de "colgado a la luz" en 2025: en un año se duplicaron
¡Ojo infieles! En La Plata los detectives privados son el antídoto de traiciones y pasiones
El avance chino en la venta de ropa en La Plata no tiene freno y le mete presión al comercio
Habló en Oslo Corina Machado, Premio Nobel de la Paz: “Se necesita coraje para luchar por la libertad"
Rock en Baradero 2026: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Mato un Policia Motorizado y La Vela Puerca lideran un line-up sorprendente
Ya se juega el Cartonazo por $4.000.000: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Se reaviva una vieja polémica en La Plata: el descontrol en los recitales en el Estadio y un largo historial de reclamos
Cómo afectará a los valores de las propiedades el nuevo COUT de La Plata
Quién era el ciclista que murió tras caer sobre el paso bajo nivel
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en noviembre de 2025 los precios al consumidor aumentaron 2,5%, superando la inflación de octubre y marcando una nueva aceleración en la evolución de los precios. Ese dato representa un alza mensual más alta respecto al 2,3% del mes previo y confirma que los aumentos siguen por encima del 2% por tercer mes consecutivo.
En términos interanuales, la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 31,4%, mientras que en lo que va del año, hasta noviembre, los precios ya treparon un 27,9%.
La suba general de precios respondió a fuertes incrementos en varios rubros esenciales: Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles lideraron las variaciones, seguidos por Transporte, reflejando las recientes actualizaciones tarifarias y ajustes en tarifas públicas.
El resultado mensual confirmó las proyecciones de consultoras privadas, que anticiparon un incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2,3% y 2,5% para noviembre, con presión adicional desde alimentos y bebidas no alcohólicas y servicios regulados como luz, gas y transporte.
Este panorama de precios elevado mantiene la atención sobre el poder adquisitivo de los hogares argentinos y plantea interrogantes sobre cómo evolucionará la inflación en diciembre y en los primeros meses de 2026, especialmente en un contexto de ajustes tarifarios y cambios en subsidios.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí