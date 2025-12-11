Balearon en el pecho a un vigilador privado en una fábrica de La Plata: ráfaga de tiros y misterio
Balearon en el pecho a un vigilador privado en una fábrica de La Plata: ráfaga de tiros y misterio
Sur Finanzas: allanan un depósito y encuentran a la tesorera "in fraganti" cargando con cajas y celulares a una Hilux
El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
La inflación en Argentina se aceleró en noviembre: subió 2,5% y acumula 31,4% en un año
Verón viajará a la final en Santiago: suspendido en el palco, irá a la popular
Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras problemas eléctricos
El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
Salarios y aguinaldo en Gimnasia: acuerdan cronograma de pagos con los empleados para regularizar deuda
Asumieron los ediles electos de La Plata y el Concejo local arranca nueva etapa
More Rial podría estar embarazada: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Tras irse de River, Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca: "Mi hermano es hincha"
Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
Culpable: condenan a 26 años al profesor de básquet de La Plata acusado de abusar de sus alumnos
Escándalo en La Libertad Avanza: marginaron a Leila Gianni por armar su propio bloque
La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral
¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
La Plata, con baja presión de agua este jueves: la explicación de Absa
Rock en Baradero 2026: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Mato un Policia Motorizado y La Vela Puerca lideran un line-up sorprendente
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
“No son las formas”: todo mal entre Eugenia Tobal y Martitegui en Masterchef Celebrity
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Graciela Alfano se encontró con Milei y habló de Karina: “Es linda personalmente”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ocurrió en Gonnet. El trabajador pelea por su vida, internado en el Hospital San Juan de Dios
Escuchar esta nota
Un violento episodio ocurrido durante la madrugada del 10 de diciembre en la localidad de Hernández dejó a un trabajador de seguridad gravemente herido tras recibir un disparo en el pecho. Investigan las hipótesis que habrían dado origen al brutal ataque y encabezan una búsqueda de los agresores.
El hecho sucedió alrededor de la 1.30 de la madrugada. En esos instantes, los efectivos del Comando de Patrullas Base Norte fueron alertados por el 911 sobre un llamado que denunciaba que un automóvil gris había efectuado disparos en inmediaciones de las calles 27 y 509.
Al llegar al área señalada, los policías se cruzaron con una camioneta del mismo color, cuyo conductor los guió hasta una fábrica ubicada sobre la cuadra de 509 entre 27 y 28. Allí encontraron a un hombre tendido en el piso, asistido por otros trabajadores del lugar, quienes informaron que había sido baleado.
El herido presentaba una importante mancha de sangre en la zona del esternón, por lo que los agentes, ante la demora de la ambulancia, decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet. Los médicos constataron que la víctima tenía una herida de arma de fuego con el proyectil alojado cerca del corazón.
Según el testimonio de personal de seguridad presente en el lugar y del propietario de la fábrica, el ataque se habría producido mientras el trabajador custodiaba el predio a bordo de un vehículo de una empresa privada. A través de cámaras instaladas en el establecimiento, se observó que un auto oscuro se detuvo frente al móvil de vigilancia y abrió fuego, lo que obligó al custodio a correr hacia el interior del predio en busca de resguardo.
Horas más tarde, cerca de las 5 de la mañana, se informó que la víctima había sido derivada al Hospital San Juan de Dios para ser sometida a una intervención quirúrgica.
Un empleado de seguridad que estaba de guardia durante un violento robo millonario en una fábrica del partido de La Plata fue acusado de cómplice tras el audaz golpe cometido por una banda de boqueteros, según informaron fuentes judiciales y policiales.
La Justicia investiga un robo ocurrido la noche del 17 de abril de 2025 en una planta industrial de la localidad de Hernández, donde delincuentes, tras abrir un boquete en las oficinas de la tesorería, lograron llevarse 200 millones de pesos y 100.000 dólares.
La pesquisa apunta contra el vigilador que estaba asignado a la custodia del lugar, quien ahora enfrenta cargos gravísimos en la causa y podría afrontar una prisión preventiva. Según la fiscalía, el trabajador habría omitido deliberadamente sus deberes de prevención en el momento clave del delito, pese a que los sensores de alarma se activaron al menos en dos oportunidades y él respondió que todo estaba “normal”.
La planta industrial, dedicada a la producción y venta de aceites y derivados, fue desvalijada durante un operativo delictivo que duró dos horas, tiempo en el que los boqueteros actuaron sin ser detectados de manera efectiva. La fiscalía sostiene que la falta de reacción del custodio creó una situación de riesgo que facilitó el robo y, por eso, lo acusa de haber creado un peligro jurídicamente desaprobado y de colaborar, al menos de manera pasiva, con los autores del hecho.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí