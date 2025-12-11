Balearon en el pecho a un vigilador privado en una fábrica de La Plata: ráfaga de tiros y misterio

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada del 10 de diciembre en la localidad de Hernández dejó a un trabajador de seguridad gravemente herido tras recibir un disparo en el pecho. Investigan las hipótesis que habrían dado origen al brutal ataque y encabezan una búsqueda de los agresores.

El hecho sucedió alrededor de la 1.30 de la madrugada. En esos instantes, los efectivos del Comando de Patrullas Base Norte fueron alertados por el 911 sobre un llamado que denunciaba que un automóvil gris había efectuado disparos en inmediaciones de las calles 27 y 509.

Al llegar al área señalada, los policías se cruzaron con una camioneta del mismo color, cuyo conductor los guió hasta una fábrica ubicada sobre la cuadra de 509 entre 27 y 28. Allí encontraron a un hombre tendido en el piso, asistido por otros trabajadores del lugar, quienes informaron que había sido baleado.

El herido presentaba una importante mancha de sangre en la zona del esternón, por lo que los agentes, ante la demora de la ambulancia, decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet. Los médicos constataron que la víctima tenía una herida de arma de fuego con el proyectil alojado cerca del corazón.

Según el testimonio de personal de seguridad presente en el lugar y del propietario de la fábrica, el ataque se habría producido mientras el trabajador custodiaba el predio a bordo de un vehículo de una empresa privada. A través de cámaras instaladas en el establecimiento, se observó que un auto oscuro se detuvo frente al móvil de vigilancia y abrió fuego, lo que obligó al custodio a correr hacia el interior del predio en busca de resguardo.

Horas más tarde, cerca de las 5 de la mañana, se informó que la víctima había sido derivada al Hospital San Juan de Dios para ser sometida a una intervención quirúrgica.

EL ANTECEDENTE POLICIAL EN LA FÁBRICA DE GONNET

Un empleado de seguridad que estaba de guardia durante un violento robo millonario en una fábrica del partido de La Plata fue acusado de cómplice tras el audaz golpe cometido por una banda de boqueteros, según informaron fuentes judiciales y policiales.

La Justicia investiga un robo ocurrido la noche del 17 de abril de 2025 en una planta industrial de la localidad de Hernández, donde delincuentes, tras abrir un boquete en las oficinas de la tesorería, lograron llevarse 200 millones de pesos y 100.000 dólares.

La pesquisa apunta contra el vigilador que estaba asignado a la custodia del lugar, quien ahora enfrenta cargos gravísimos en la causa y podría afrontar una prisión preventiva. Según la fiscalía, el trabajador habría omitido deliberadamente sus deberes de prevención en el momento clave del delito, pese a que los sensores de alarma se activaron al menos en dos oportunidades y él respondió que todo estaba “normal”.

La planta industrial, dedicada a la producción y venta de aceites y derivados, fue desvalijada durante un operativo delictivo que duró dos horas, tiempo en el que los boqueteros actuaron sin ser detectados de manera efectiva. La fiscalía sostiene que la falta de reacción del custodio creó una situación de riesgo que facilitó el robo y, por eso, lo acusa de haber creado un peligro jurídicamente desaprobado y de colaborar, al menos de manera pasiva, con los autores del hecho.